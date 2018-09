Sustancias químicas del hogar podrían dañar a los riñones

Unas sustancias químicas del hogar e industriales de uso común podrían resultar nocivas para los riñones, advierten unos investigadores.

Esas sustancias fabricadas, llamadas sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés), no son biodegradables. Las personas se exponen a ellas mediante la tierra, los alimentos, el agua y el aire contaminados.

"Los riñones son unos órganos muy sensibles, sobre todo cuando se trata de toxinas ambientales que pueden llegar al torrente sanguíneo", comentó el autor del estudio, el Dr. John Stanifer, de la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte.

"Como tantas personas son expuestas a esas PFAS, y a unos agentes PFAS alternativos más recientes y que se producen cada vez más, como GenX, es esencial comprender si y cómo esas sustancias podrían contribuir a la enfermedad renal", planteó Stanifer.

Los investigadores analizaron 74 estudios sobre las PFAS, y encontraron que las sustancias se asocian con una peor función renal y otros problemas de los riñones. Dijeron que es particularmente preocupante que los niños tienen una mayor exposición a esos compuestos que los adultos.

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. señala que las PFAS se pueden encontrar en los paquetes para alimentos; en las telas a prueba de manchas y de agua; en los utensilios de cocina antiadherentes; en los pulidores, las ceras, las pinturas y los productos de limpieza; y en las espumas para apagar incendios. En los peces, los animales y los humanos, los PFAS tienen la capacidad de acumularse y persistir a lo largo del tiempo.

El estudio aparece en la edición del 13 de septiembre de la revista Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

"Al buscar en todos los estudios conocidos publicados sobre el tema, concluimos que hay varias formas potenciales en que estas sustancias pueden provocar daño renal", dijo Stanifer en un comunicado de prensa de la revista.

"Además, descubrimos que ya han habido múltiples informes que sugieren que esos compuestos se asocian con unos peores resultados renales", añadió.

Más información

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. ofrece más información sobre las PFAS.

Foto Pixabay