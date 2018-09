Dejar de fumar: lo que te puede ayudar y no sabías

La nicotina se encuentra dentro de las drogas legales. Es un compuesto químico extraído de las hojas de la planta de tabaco pero que también se puede producir sintéticamente. Produce euforia, disminución del apetito y dependencia. La nicotina junto con el humo del cigarrillo son una de las principales causas de muerte en el mundo.

A pesar de las advertencias, muchas personas no dejan de fumar o lo han intentado sin éxito. Estas son algunas acciones que puedes hacer para dejar de consumir cigarrillos.

No seas presa de la rutina: No uses el atascón del tráfico, la pausa para el café en el trabajo, el cigarrillo después del sueño o el primero de la mañana para fumarte un cigarrillo. En su lugar realiza otra actividad.

Auxíliate en el triptófano: Este compuesto químico actúa directamente en el cerebro regulando los niveles de serotonina, hormona con efecto sobre los estados de ánimo, se encuentran en el pavo, los huevos o la leche. Regular la seronotina podría hacer que la demanda de nicotina disminuya.

Foto Pexels. Fumar puede causar grandes riesgos a la salud.

Visualiza como mejora a tu cuerpo: Ten conciencia que cada cigarrillo que consumes hace un daño descomunal a tu cuerpo, piensa que al dejar de fumar tu salud mejorará. De acuerdo a un estudio sobre los efectos del tabaco en el cuerpo, a la semana de dejar de fumar desaparecerá la tos y la asfixia por esfuerzos intensos y cuando has pasado un año sin tabaco se reduce en un 50 por ciento el riesgo de padecer una enfermedad coronaria.

Establezca algunas metas: Establezca metas para dejar de fumar a corto plazo y recompénsese cuando las logre. Todos los días, ponga en un frasco el dinero que normalmente gasta en cigarrillos. Luego, gaste ese dinero en algo que le guste.

Ante todo, no se desanime en caso de no ser capaz de dejar de fumar la primera vez. La adicción a la nicotina es un hábito difícil de romper. Intente algo diferente la próxima vez. Desarrolle nuevas estrategias, e inténtelo de nuevo. Para muchas personas, se requiere de varios intentos para finalmente romper el hábito.

Photo by Areizy Jusuf from Pexels