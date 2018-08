IMSS realizan 20 vasectomías sin bisturí en Los Mochis

Personal médico de la Unidad de Medicina Familiar Número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), llevó a cabo una exitosa jornada de vasectomía sin bisturí como parte de las acciones de planificación familiar dirigidas a los varones que ya tienen decidido el número de hijos que forman su familia.

El director de la Unidad Médica ubicada en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa Jaime Montoya Cárdenas, informó que durante la actividad se realizaron un total de 20 procedimientos permanentes al mismo número de hombres, quienes previamente solicitaron la intervención.

El funcionario, informó que este método anticonceptivo consiste en una pequeña incisión que se realiza sin el uso de un bisturí, con la aplicación de anestesia local y que no requiere de la hospitalización del paciente para su recuperación.

Este método de planificación familiar, agregó Montoya Cárdenas, puede realizarse en cualquier momento, una vez que el interesado haya recibido consejería donde se le informe que es de carácter definitivo y que lo solicite de manera voluntaria a su médico.

El médico del IMSS en Sinaloa, destacó que la vasectomía sin bisturí tiene varias ventajas, la primera de ellas es que tiene una efectividad del 99%, no interfiere con la actividad sexual de la pareja, y es de rápida recuperación, ya que el paciente se retira del hospital el mismo día de la intervención y la mayoría al siguiente día puede reincorporarse a su vida laboral.

Asimismo, detalló que la vasectomía sin bisturí no disminuye el deseo sexual ni la cantidad de semen, no tiene riesgos para la salud, no causa impotencia y es el método ideal para el hombre cuando su pareja presenta problemas de salud crónicos y no puede utilizar los anticonceptivos tradicionales.

A lo largo del año, el IMSS estará realizando jornadas de vasectomías, en las principales Unidades de Medicina Familiar en el estado, motivo por el cual se extiende una invitación a los varones, sean o no derechohabientes, y que consideren que ya tienen definido el número de hijos que integran su familia, para que puedan informarse sobre este método de anticoncepción en las áreas de Planificación Familiar y Trabajo Social de las clínicas del Instituto donde se les hace un seguimiento desde su ingreso hasta su alta médica.