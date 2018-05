Lo que debes tomar en cuenta al visitar a un recién nacido

Cuando nace un bebé, familia y amigos quieren conocerlo de inmediato. Algunos incluso llegan sin avisar, dando por hecho que la recién madre los esperará con galletitas y té, pero no es así.

Antes de tomar la decisión de ir a conocer a un bebé, existen aspectos que debes considerar, la primera de ellas es que la madre estará cansada por el parto, si has tenido uno seguramente lo sabrás. Por ello estas son las recomendaciones que debes tener para dar una mayor seguridad al bebé:

Primero: NO LO BESES

La piel de los bebés es muy delicada, sobre todo la de los recién nacidos. Ellos apenas acaban de dejar un lugar en el vientre que les proporcionaba protección contra gérmenes y bacterias y ahora están expuestos a ellos. Un simple beso podría contaminar toda su piel y causar reacciones peligrosas, sobre todo si quien lo besa tiene activo el virus del herpes labial.

Segundo. No saques al bebé de la cuna

No tienes idea de lo difícil que puede resultar dormir a un bebé. Ten en cuenta que tu visita durará poco tiempo y sacar al bebé de la cuna lo pondrá incómodo, situación que continuará cuanto tú te hayas ido, entonces la cansada madre tendrá que calmar (otra vez) al bebé antes de dejarlo en la cuna y para esto tú ya no vas a estar.

Tercero. No fumes, tampoco uses lociones

La ropa, los dedos y la cara de los fumadores quedan impregnados con partículas de humo, estas pueden llegar a los pulmones del bebé y causar serios estragos, por ello es importante que los fumadores se pongan ropa limpia (con la que no hayas fumado ese día) y desinfecten sus manos. Tampoco debes usar perfume, el olfato del bebe debe estar despejado para que este pueda detectar y reconocer el olor de sus padres para no alterarse.

Cuarto. Mantén la boca cerrada

No des consejos que no te han pedido, no critiques la apariencia de la madre. No importa si es primeriza o tiene más hijos, si la madre no te pide consejo alguno, no se lo des. La madre necesita estar tranquila y eso da seguridad al bebé.

Quinto ¡Ni lo pienses si estás enfermo!

Esto sería como llevarle una bomba de bacterias al recién nacido. Recuerda que durante los primeros días, incluso meses, su sistema inmune se está preparando para este "nuevo mundo". Cuando estás enfermo no es, en definitiva, el mejor momento para visitar al recién nacido.

Sexto ¿llevas un regalo?, piensa en esto

Es un buen detalle y seguramente los padres te lo agradecerán, pero si vas a llevar un regalo, si existe un hermano mayor y es niño, lleva algo para él también. Esto lo hará sentirse menos desplazado.