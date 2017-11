Cine Venus, placer a ciegas

México.-Las ramas del árbol no dejaban ver claro, tal vez me equivoqué, fue lo primero que pensé, podría tener razón, solo que hasta ahí me llevó el navegador de google maps. También se pudo equivar. Me dije entre la mente.

Observé una y otra vez, seguía sin distinguir, por todos lados eran negocios comerciales con venta de artículos para bodas y quien sabe qué cosas más. Crucé la calle, en la entrada, un hombre de edad avanzada, parece conocer cómo se mueve el negocio.

-¿Es aquí el Cine Venus?- pregunté

-Así es - responde mientras me indica dónde está la taquilla.

Mi corazón empezó a latir y mi cuerpo a sudar, no parecía que a fuera la temperatura fuera de 18 grados, según marcaba mi celular.

Finalmente estaba ahí, el navegador no se equivocó y yo tampoco, después de pensar mucho y analizar, me encontraba en República de Chile número 34, casi esquina con Belisario Domínguez, ahí donde estás rodeado de decenas de negocios que tramitan documentos falsos de todo tipo, esos donde minutos antes me habían ofrecido tenerlos en mis manos en cuestión minutos, mucho menor a los que te lleva obtenerlos en oficinas gubernamentales.

Años atrás había tenido mi primer contacto con estos lugares donde proyectan películas para adultos, solo que en aquella ocasión habían llegado a mi a través de la internet cuando leía un artículo. Ahora no había más; estaba ahí y con boleto en mano por el que pagué 25 pesos, mucho menos que un cine convencional.

De pronto las prisas, empujones y pisadas de pies desparecieron. Con ello también se fueron los vestidos de novia y toda imagen familiar. A mi izquierda, un cartelón anuncia las dos películas que estaban de estreno, y no, no era Coco, ni Thor. No había pósters de día de muertos, ni súper héroes, pero sí mujeres desnudas o con poca ropa y que de no poner atención piensas que no traen nada puesto.

Después de pensarle mucho decido ingresar. Metros antes de la entrada, un señor me indica que le entregue el boleto -estiro mi mano- acto seguido me indica que yo desprenda una parte del papel que está punteada- obedecí y procedo a entregárselo.

Vuelta a la izquierda y listo, ahí está la sala- señala en tono amable el señor con canas visibiles en su cabello- atiendo las instrucciones y segundos después cruzaba una puerta grande cubierta con pesadas cortinas negras, batallé para entrar, finalmente lo logré y de pronto mi mundo se oscureció.

A oscuras y sin poder ver alma alguna estuve durante varios minutos, entonces mis oídos y nariz se volvieron mis ojos; no veía, solo podía escuchar gemidos y una música de fondo que de inmediato me transportó a una escena erótica. Hasta mis poros llegó ese olor, era a sudor, testosterona pura, semen y quién sabe cuántos olores más.

Mis ojos se fueron acostumbrando a una casi imperceptible luz tenue que iluminaba las paredes negras donde me recargué como si esto fuera un acto de seguridad para mi persona.

Y así como dejé de ver por algunos minutos, la visibilidad regresó a mis ojos, la imagen de una rubia con una diminuta tanga aparece en la pantalla realizando un baile erótico, eso dentro de la proyección, en la sala alcanzo a ver personas sentadas y otras caminando de un lado a otro, conforme pasa el tiempo a mi vista resaltan otras cosas.

Continúo recargado en la pared, observo cada movimiento. De pronto un señor se coloca a centímetros de mi, yo sigo en lo mío, veo a quienes caminan, volteo a la pantalla, ahora la mujer restregaba sus pronunciadas y grandes glúteos a un hombre formido y de cuerpo nada mal parecido, el juego erótico había iniciado.

A mi lado, el hombre de no más 60 años, panza chelera y canas en su cabeza, sigue, pasan los minutos y lo ignoro, de pronto una mano se acerca a mi cuerpo, trato de no hacer caso y sigo en lo mío, desiste.

Observo los presentes y veo la pantalla, ahora la escena ha cambiado, aquella mujer parecía disfrutar el acto de penetración que realizaba su compañero.

Sigo recargado. Adentro todos somos totalmente desconocidos, sales de ahí y seguramente no conoces a nadie de quienes estuvieron en ese lugar contigo.

Todos son hombres a pesar de que la película que se proyecta es enteramente con temática hétero. Ahí, huele a hombre, a macho a sudor y a semen, y sí, no es para menos todos éramos hombres.

Nadie prende celular, no se ven luces de éstos. Adentro parece que no ha llegado la tecnología y mucho menos teléfonos portatiles, no es regla pero supongo que todos conocen qué hacer y qué no. En la sala a diferencia de los cines tradicionales son pocos los que permanecen sentados la mayoría camina de un lado a otro.

Tal como si tratara una plaza de pueblo, los hombres dan vueltas alrededor de las butacas, parece que tratan de encontrarse con su presa que busque lo mismo, y sí puede sonar raro pero se encuentran, miran a los ojos, se hacen señas y terminan, ya sea sentados o en un rincón dándose placer carnal.

Nadie observa la película pareciera que eso es lo que menos importa, al observar a tu alrededor parece que eso tiene sentido. Existe ahí una explicación cuando ves aquellas escenas que no son de la película sino de la vida real.

Frente a mi una pareja se masturban mutuamente, delante de ellos un hombre realiza sexo oral a su compañero, hasta entonces los gemidos de los presentes habían estado ajenos a mis oídos o tal vez no quise escucharlos, el sonido se mezclaba con los gemidos de la mujer quien disfrutaba para ese momento un beso negro.

Llevaba ya parado entre media y 40 minutos, la verdad no lo sé a ciencia cierta, el señor continuaba junto a mi, solo que ahora la distancia entre él y yo era menos. Lo ignoro, pero de un momento a otro su mano llegó hasta mis nalgas, llevé mi mano hacía la suya y solo atiné a retirarlo, entendió y se retiró del lugar.

No hablé, solo hice un gesto, entiendo que todos hacen lo mismo. Hasta ese momento nadie había pronunciado palabra alguna. En un momento llegué a pensar que estaba junto a personas sordo-mudas, pero no, todos hablan, solo que ahí no se dice nada, pareciera que es otra de las reglas que nadie debe romper pero que tampoco de explican, solo te das cuenta.

Camino un poco, llego hasta la pared que da justo en frente a la pantalla donde se proyecta el filme, ahí una barda de un metro y 40 centímetros aproximadamente de alto separa las butacas de una pared azul rey, en ese pasillo la acción es diferente, se dan con todo sin pudor alguno, no quiere decir que del otro lado lo existe pero aquí parece que es un sitio aparte.

De pronto, sin agua va, aparece una linterna entre los presentes, todos entendieron, era un aviso, en la pantalla la película llegó a su fin y de un momento a otro una luz se encendió, todos se sentaron y ahí parecía que no pasaba nada, cada quien en su asiento y con todas sus pertenencias en su lugar, mochilas en las piernas y celulares en mano.

Hasta entonces pude ver todo, en las butacas había de todo tirado, refrescos, restos de comida y espermas por doquier. Los estragos eran visibles, las manchas parecen ya adorno y decoración se los asientos, en el piso la cosa no es diferente, están las huellas de quienes han pasado por esta sala a lo largo de muchos años como si se tratara de su rúbrica. No huele a perfume, pero sí a semen, sudor, comida y quién sabe cuantacosa más.

Regresó la normalidad. Un hombre recoge todos los desperdicios regados en el piso. En su recogedor se llevó condones y el empaque donde vienen éstos, papel de baño, servilletas y otras cosas que no pude disntinguir qué objetos eran.

Como en los otros cines hubo un inter entre película y película, fueron quince minutos para ser precisos.

En ese tiempo todos aprovecharon para revisar sus celulares; mientras que por la puerta cubierta con una pesada cortina negra emerge un hombre y entre lo que escuché decir era -refrescos, cacahuates, clinex o sabritas; llévelo, aquí lo tiene- recorrió los pasillos logrando vender algunas cosas. Y así como una sala de cine familiar quienes adquirieron los productos empezaron a degustar.

Inicia la nueva película, procedo a retirarme, abro esa pesada cortina y recorro el pasillo de salida. Antes observo de nuevo los pósters con mujeres en todas posiciones y cuerpos voluptuosos. Paro justo frente a la taquilla, ahí donde dudé en primera instancia ingresar o no, me pongo a leer la cartelera que anuncian como estrenos de la semana.

Un reglamento que dice: no permitir la entrada de menores de edad e ingreso de bebidas alcohólicas.

Saco el celular de la bolsa izquierda del pantalón y procedo a anotar algunas cosas, de pronto el hombre que me dio la bienvenida minutos atrás, dice: "chaparrito, no está permitido tomar fotos".

- No se preocupe, respondo, sólo anoto unas cosas

-Ah, bueno, porque de ser así bajarán los agentes de seguridad y le quitarán el celular

- Está bien, atino a decir y procedo a retirarme para después perderme entre el tumulto de personas que llenan como todos los días las calles de la ciudad.