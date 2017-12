Porrista fue despedida por ser muy sexy y libra la cárcel

Una porrista de fútbol despedida por ser demasiado sexy se ha librado de la cárcel por una estafa en efectivo de pensionistas de la tercera edad

Rebecca Batchelor, de 21 años, usó dinero de una estafa de £ 230,000 destinada a jubilados vulnerables para financiar una vida de lujo, según un tribunal.

Foto: Instagram

Fue probada junto con su ex Anis Ben-Sghaier, de 25 años, a quien dijo que "vende cosas que no existen" en una entrevista con la policía.

Ben-Sghaier y su hermano Amin, de 27 años, le dijeron a las víctimas que trabajaban para una compañía llamada AJ Auctioneers y los engañaron para que entregaran miles en inversiones falsas.

Batchelor es gerente de los Ricays, una compañía de porristas contratada para entretener a la multitud en Billericay Town FC, parte propiedad de la estrella de Towie Mark Wright.

Foto: Instagram

The Sun contó cómo el jefe Millonario Glenn Tamplin los despidió después de que algunos bailarines intentaran sacar a los jugadores , que incluyen a los ex ases de la Premier League Jermaine Pennant, Jamie O'Hara y Paul Konchesky .

Pero el mes pasado recuperó los pom-pom twirlers después de una reacción de los fanáticos y fueron aclamados como el "amuleto de la suerte" del club después de una victoria sorpresa.

En su juicio en la corte de Chelmsford Crown junto con los hermanos Anis y otra mujer, Cathereen Welch, fue divulgada la manera en cómo los pensionistas fueron engañados con dinero en efectivo para cubrir "impuestos, tarifas de subastadores y pagos iniciales".

Foto: Instagram

La fiscal Sarah Przybylska dijo al tribunal: "Todo era mentira. El dinero que pagaron no iría a las casas de subastas ni al recaudador de impuestos". "Sería para Anis, Amin y sus asociados. Estos acusados estaban entre esa gente".

Sentencia de ayer, el juez Morgan le dijo a Batchelor: "Espero que a medida que pasa el tiempo pueda reflexionar sobre su comportamiento", informó Essex Live.

"He leído mucho sobre ti en los periódicos, no todo arroja una buena luz sobre ti como individuo, eres demasiado ingenuo, tienes muchas ventajas a tu edad [las otras] no tienen ... tenía un negocio y una buena familia ".

Foto: Instagram

Las víctimas de la estafa incluyeron a John Price, de 79 años, quien fue estafado por £ 190,763 con la promesa de obtener grandes ganancias de las inversiones en metales de tierras raras.

Batchelor usó el dinero para ir a noches caras y financiar fiestas, tratamientos cosméticos y un lujoso almuerzo de £ 517 en Londres, escucharon los jurados.

Además de la cuenta de Batchelor, el dinero fue rastreado a los fondos personales de los Ben-Sghaier, su hermano menor Bilal, de 23 años, la Sra. Welch, ex de Anis y la ex novia de Amin, Beau Bown. Batcehlor, de Rayleigh, Essex, recibió una bofetada con una sentencia suspendida de 12 meses y 200 horas de trabajo comunitario no remunerado.

Foto: Instagram

La decisión sobre la indemnización a las víctimas se tomará más adelante. Anis Ben-Sghaier, de Brentwood, Essex, fue encarcelado durante cinco años, más seis meses por intentar suministrar cannabis.

Bilal, recibió 12 meses de prisión suspendida por 18 meses y 200 horas de trabajo no remunerado. Amin, quien no estuvo en la corte pero se había declarado culpable de conspirar para cometer fraude, será sentenciado el 19 de diciembre. Beau Bown, de 27 años, se había declarado culpable y se le ordenó hacer 80 horas de servicio comunitario. La Sra. Welch, de Waltham Abbey, fue declarada inocente.

