A punta de pistola, mujeres pelean en un súper por libreta

Michigan, Estados Unidos. - En un reconocido súper mercado norteamericano, dos mujeres protagonizan una acalorada discusión que termina con golpes y amenazas, incluso con peligro de muerte después de que una de ellas apuntará a la otra con un arma delante de más personas y niños.

Al parecer la causa de esta riña, fue una libreta escolar, en el video se observa a una de las dos mujeres sosteniendo a su rival de los cabellos y la mantenía de rodillas en el suelo, después una tercera mujer se acerca a la zona para tratar de detenerlas con un arma de fuego en las manos.

Tras percatarse que la mujer traía un arma, tanto las personas de la riña como los testigos y empleados de la sucursal, se alejaron de manera inmediata.

La mujer del arma resultó ser la madre de la joven de 20 años que había sometido sido sometida del cabello.

De acuerdo al reporte policial, la señora tenía una licencia para portar arma, y presuntamente ella y su hija habrían conseguido comprar la libreta escolar.

Otros casos de peleas

La Ceiba, Honduras. - Tremendo zafarrancho realizaron dos mujeres que se agarraron de las greñas en la iglesia del pueblo todo por el amor de Leonido, quien resultó ser el pastor evangélico del Ministerio Nuevo Cimiento.

Una de las damas era esposa del líder religioso, llegó a reclamar a la otra que era la amante y fue entonces donde se desató el feroz enfrentamiento de ambas.

En el vídeo que ha sido ampliamente difundido puede verse como se gritan palabras obscenas, también de puñetazos, hasta se agreden de manera salvaje.

No bastando eso golpean a una persona que intentó separarlas, importándoles poco que muchos de los feligreses las estuvieran viendo.

Escolares



Tecate, Baja California.- Las compañeras de Alondra y Cecilia no paran de gritar dentro del baño de una secundaria que se convirtió en un ring. Una decena de adolescentes piden que cualquiera de las dos se “anime” a soltar el primer golpe y así comenzar con lo planeado.

Ambas saben que son grabadas y no muestran preocupación por ser exhibidas. Alondra mira a sus compañeras aglomeradas en la puerta del sanitario y les dice: “¡No me suelta un golpe!, hasta me da culpa pegarle, la neta”, mientras se toma las mejillas con ambas manos.

Después de algunos segundos de estar frente a frente, Alondra decide dar los primeros golpes a la cara de la otra adolescente. Se jalan de los cabellos con fuerza, ninguna da tregua y caen al suelo.

“¿No viene alguien?”, “No griten”, dicen el resto de las estudiantes mientras vigilan para que los profesores o directivos no se percaten del hecho.

La riña entre ambas jóvenes, que se volvió viral en redes sociales, ocurrió en los sanitarios de la secundaria en la colonia El Descanso, en Baja California, y el material audiovisual con una duración de dos minutos y 20 segundos sobrepasa las 262 mil reproducciones.

Las animan a que las agresiones sigan.

Con gritos de: “¡Ya la tienes Cecilia, no la dejes, no la dejes!”, “¡vamos, Alondra!”, el resto de las alumnas del plantel piden que las agresiones sigan hasta que una salga victoriosa, lo que incentiva para que las jóvenes sigan el forcejeo para defenderse una de la otra.