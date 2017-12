Aterrador: Mujer es atacada por tiburón en su luna de miel

Un novio filmó el terrorífico momento en que su novia fue atacada por un tiburón mientras la pareja estaba de luna de miel en el Caribe.

La filmación muestra a Sarah Illig haciendo esnórquel sobre bancos de peces cuando un tiburón nadó directamente hacia ella y le mordió el brazo extendido.

Imagen tomada de video. Foto: YouTube

Sarah retrocede horrorizada por el gran depredador, saca su brazo y nada lo más rápido que puede hacia el bote. Su marido, Evan Carroll, estaba filmando su baño, y al principio pensó que la presencia del tiburón era que su marido hacía una broma.

"A mediados de bucear con los tiburones, sentí un silbido de agua, algo me apretó el brazo y asumí que mi marido estaba jugandome una broma a mí", dijo.

"Menos de un segundo después me di cuenta de lo mucho que dolía y miraba hacia el bote cuando mis gafas bloquearon mi visión lateral para ver al tiburón (más grande que yo) pegado a mi brazo", agregó.

Imagen tomada de video. Foto: YouTube

"El tiburón no suele morder a menos que lo provoquen al tirar de la cola, alimentarlo, etc., pero no había ninguna cola tirando ni el animal estaba alimentándose durante mi esnórquel con ellos (como se puede ver claramente a través del video)", dijo.

Imagen tomada de video. Foto: YouTube

Escribiendo en Insatagram , Sarah agregó: "Terminado el Hunnaymoon con un golpe (mordisco) echa un vistazo a la sorpresa y muy rara mordedura de Shark enfermera en el video y no te olvides el volumen para escuchar el crunchhhhh".

Los gemelos que gastaron miles para ser igual a Brad Pitt

No cabe duda que muchos hacen lo imposible para ser idéntico a su artista favorito tal es el caso de los gemelos Matt y Mike Schlepp de Arizona.

Así lucían los gemelos antes de la operación

Los jóvenes gastaron unos USD 20, 215 en cirugías estéticas para parecerse a su ídolo, el actor Brad Pitt, además son aspirantes a actores y es que cuando tenían 21 años estaban desesperados por tener las facciones del astro de Hollywood.



Para lograr el sueño y modificar su apariencia los gemelos soportan meses de agonía por los dolorosos procedimientos.

El cambio de los hermanos es sorprendente

Mike se sometió a una operación de nariz, se puso implantes en la mejilla, mandíbula y barbilla, mientras que su hermano se realizó otro procedimiento una rinoplastia y a un implante de mentón.



Incluso salieron en el famoso programa de televisión "I want a Famous Face" de MTV donde presentaron su caso.



"Valió la pena. Lo haría diez veces más. Definitivamente me ha ayudado a tener más chicas", reveló Matt a el tabloide Daily Mail.



"Tuve un cambio tan dramático que las novias a las que no había visto por un tiempo no podían creerlo y decían que querían llorar. Si eso no te hace sentir bien, entonces ¿qué?", expreso el gemelo Matt.

Muchos aseguran que son iguales al actor de Hollywood



Mientras que Mike comentó: "Nunca estuve tan contento como estoy ahora. Me siento en la cima del mundo con las pequeñas modificaciones. Pasar por las cirugías ahora si no quieres pasar toda la vida sintiéndote mal por la manera en la que te ves".

