Aterrador: Un elevador le arranca la pierna a una mujer

China.-Horriblemente, el video muestra que la pierna de una mujer fue arrancada por un ascensor creciente después de que ella se distrajo con su teléfono y se tropezó.

Foto: Tomada de video/YouTube

Ella cae entre las puertas que se cierran, con su pie derecho fuera del vagón elevador mientras este sube por tres pisos. Imágenes de CCTV desde el ascensor muestran a la mujer y un amigo mirando sus teléfonos mientras caminan hacia las puertas abiertas, según narra la noticia publicada por The Sun.

Foto: Tomada de video/YouTube

La mujer al frente aparentemente no se da cuenta de que el ascensor ya comenzó a levantarse, tropieza con el borde y cae dentro con una pierna detrás.

Foto: Tomada de video/YouTube

Su amigo extiende una mano a través del espacio en un esfuerzo por ayudar, pero se queda atrás mientras sube el ascensor. Finalmente, el elevador se detiene y comienza a descender y se ve a la mujer alejarse de las puertas en agonía.

Foto: Tomada de video/YouTube

Su pierna inferior fue aplastada y cortada debajo de la rodilla, según informes en China. Según los informes, el accidente de terror ocurrió en el edificio Conch en Shanghai el 21 de junio, pero las imágenes solo aparecieron hoy.

No se sabe si la mujer sobrevivió al accidente y no se proporcionaron más detalles. En septiembre, imágenes horripilantes mostraron a un obrero aplastado y dejado colgando boca abajo cuando un ascensor no funcionó en Chongqing, en el sudoeste de China.

TE PUEDE INTERESAR

Por una infidelidad, sexy chica decide vender su virginidad

Nevada.- Bailey Gibson, una excolegiala de un convento cristiano, se siente libre y desea vender su castidad y tener relaciones sexuales por primera vez con la persona que más ofrezca por ello.

A sus 23 años de edad ha tomado esta determinación y para lograr su objetivo, se subasta en un famoso burdel, Moonlite Bunny Ranch en Nevada.

Por una infidelidad, sexy chica decide vender su virginidad. Foto: bunnyranch.com

Gibson fue durante toda su vida “una chica buena”, creció en un internado cristiano.

La joven habló para The Sun: “Fui adoptada cuando tenía un año y crecí con valores cristianos muy fuertes ya que mi padre adoptivo era parte importante en nuestra iglesia local.”

"No se me permitió mirar televisión, escuchar música que no sea cristiana, tener amigos o pasar la noche fuera de casa.”

"Si veíamos una película, era del canal Hallmark o Disney. Si se nos permitía mirar televisión, solo podíamos ver programas como Little House on the Prairie.”

Por una infidelidad, sexy chica decide vender su virginidad. Foto: bunnyranch.com

Gibson creció en un ambiente estricto, religioso y con normas y fue en la adolescencia cuando fue enviada a un internado.

"Fuí a una academia cristiana estricta y no tuve absolutamente ningún contacto con los niños todo el tiempo que estuve allí.”

Al salir del internado, tuvo oportunidad de conocer a su abuela biológica y comenzó a vivir con ella en Wisconsin, donde tuvo a su primer pareja.

Creció con valores religiosos. Foto: bunnyranch.com

"Mi ex novio era cristiano en ese momento y no deseaba tener una relación sexual con él hasta que nos casáramos. Sabiendo que era virgen, respetó mis valores por un tiempo ".

"Aprendí que el amor puede ser engañoso cuando descubrí que se acostó con su ex en el Día de San Valentín".

Esta cruel desilusión fue la que causó que Gibson tuviera la idea de vender aquello que tan celosamente guardaba, su virginidad, así fue como llegó al burdel de Bunny Ranch, Dennis Hof. Hof, el propietario, ha sido anfitrión de muchas subastas de este tipo; algunas con ofertas en millones de dólares.

"Ella quería guardarse a sí misma para el hombre correcto y vivir lo que pensaba que era una vida sana y correcta, y el mundo le lanzó una desagradable bola curva", comentó Hof; quien recibirá el 50% de la oferta definitiva. El proceso y ofertas serán totalmente secretos.