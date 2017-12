Casado viaja para ver a su amante y se lleva una sorpresa

Una gran sorpresa se llevó un hombre casado luego de viajar más de mil kilómetros para conocer a su amante.

El individuo y la mujer se habían conocido por internet y habían pactado conocerse en persona después de tener una relación extramatrimonial a través de las redes sociales por lo que el hombre no dudó en recorrer más de mil kilómetros para conocer a su amante.

Luego de que el adulto llegara al lugar del encuentro, este se llevó un desagradable momento. Lo estaba esperando el esposo de su amante. Resulta que la mujer le había omitido contar este pequeño detalle.

El esposo se enteró de la aventura que ambos llevaban cuando descubrió la cuenta de citas de su esposa, en su computadora, por lo que decidió seguir a su mujer hasta el encuentro con su amante.

En un video que se hizo viral y posteriormente fue compartido en la página de Youtube se observa el momento en el que el enojado hombre engañado toma justicia por su propia mano. Le propicia con ayuda de sus amigos una brutal golpiza al amante de su esposa. Los hombres utilizaron unas correas para agredir al sujeto.

Varias personas que pasaban por el lugar decidieron defender al tramposo sujeto.

Sin embargo, el hombre ofendido no paró de golpearlo hasta que estuvo satisfecho, citó Trome.pe

Pide justicia: su novia le corta el miembro

Una escalofriante escena se suscitó en un motel de Puerto Plata, República Dominicana, cuando una mujer le corto el miembro a su pareja, Samuel Ventura.

Ventura, de 44 años, señalo que Diaz, su pareja, lo maltrataba y al momento de estar en el motel Cabañas Turísticas Sensación, supuestamente la mujer lo drogo con una sustancia para dormir y le cerceno el miembro.

Al momento de ser detenida, la mujer acuso a Ventura de haberla amenazado de muerte y ser él quien agredía a la mujer.

Hasta el momento el hombre se mantiene hospitalizado en una clínica privada, donde se recupera de la operación a la que fue sometido de reconstrucción de miembro.

Desde su cama en el hospital, Ventura pidió justicia señalando que era la mujer quien lo agredía y él no se defendía por miedo a ser encarcelado.

“Esa señora fue a la Policía a ponerme querella a mí de que yo la maltrataba, pero eso es mentira. Yo a esa señora nunca le puse el dedo encima. Sin embargo, ella me agredía a mí y yo por no caer preso, mejor no le daba”, argumentó el dominicano a Telenoticias RD.

Este miércoles, la jueza de la Oficina de Servicios de Atención Permanente María Emelinda Esteves, impuso un año de prisión preventiva contra Díaz, señala lo publicado en el medio El Diario.

“El Ministerio Público repudia toda violencia entre las parejas por lo que le garantizamos a la ciudadanía y la víctima que haremos todo lo posible por lograr una condena ejemplar en juicio”, menciona el fiscal titular de Puerto Plata Osvaldo Bonilla.