Con más de 200 cirugías se volvió en “La Muñeca Humana”

Carolina del Norte.- Con más de 200 cirugías estéticas desde 2009 y más de 700 mil dólares gastados, Pixee Fox se ha convertido en una "muñeca humana".

Not a look alike, just inspiration. I Love cartoons #livingcartoon #gizelle Una publicación compartida por Pixee Fox - The Living Cartoon (@pixeefox) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 12:29 PST

La modelo sueca de 27 años, se ha sometido a rigurosas cirugías, la más extrema de ellas fue removerse seis costillas para tener una cintura de tan solo 14 pulgadas para aumentar el tamaño de sus senos a la talla 30J.

Hmm, I took some time to photoshop my self to the human version of Ariel... Well now tell me this can be achieved without plastic surgery + makeup and photoshop. #disney #ariel #mermaid #red #redhair #cosmeticsurgery #beauty #makeup #cosplay Una publicación compartida por Pixee Fox - The Living Cartoon (@pixeefox) el 4 de Mar de 2017 a la(s) 12:09 PST

Otra de sus extremas operaciones fue el cambiar el color de sus ojos, para lo cual tuvo que viajar a la India debido a que esa operación no se realiza en Europa o América.

“Estoy dedicando mi vida a crear mi propio cuento de hadas. Veo mi cuerpo como una obra de arte, mi vida como un proyecto de ciencia y el mundo como mi galería”, según contó en un programa de televisión matutino londinense emitido por ITV.

Had this in my DM box... Love the corpse bride #livingcartoon #corpsebride #inpo #lookalike Una publicación compartida por Pixee Fox - The Living Cartoon (@pixeefox) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 2:04 PDT

De acuerdo con lo publicado en Star Media, Pixee Fox se encuentra trabajando en su libro donde se convertirá en su propio personaje.

I celebrated my halloween alone on a plane from Italy this year. So i Will have to lookforward for next years halloween. Then We Will see if i can pull of one of the best Jessica Rabbit cosplays of all time... #lasvegas #jessicarabbit #cospaly #haloween Una publicación compartida por Pixee Fox - The Living Cartoon (@pixeefox) el 4 de Nov de 2017 a la(s) 11:43 PDT

“No sé por qué, pero simplemente amo las caricaturas. Todos nosotros necesitamos algo que nos inspire y las caricaturas es lo que me inspira. Tan pronto mi libro esté listo, seré mi propio personaje animado y comenzaré a ir a Comic Cons. Muy emocionada, no puedo esperar”.

Got to see my new nose for the first time 6 days post op by @farshidmahboubirad Dreams really do come true, I got my dream fantasy Fairy nose like Holli Would. it is a little bit pointing up now but it will drop a little in about 6 month as the cartilage gets softer when the Nose heals. Thank you @radmedtour #dreamnose #fairynose #semifantasynose #plasticsurgery #livingcartoon @pixeefox.media Una publicación compartida por Pixee Fox - The Living Cartoon (@pixeefox) el 30 de Nov de 2016 a la(s) 10:00 PST

“Sé que he tenido muchas cirugías plásticas en 2016, quizás pienses que es loco, pero es todo por una causa más grande, ahora en 2017 verán pronto por qué. He sido bastante reservada sobre mis ambiciones, pero bueno o malo, verán mucho más de mi…”.

I Dont know why but i just love cartoons so much. We all need somthing that inspires us and cartoons are what inspires me. As soon as my book is ready i Will be my own cartoon character and i Will start to go to comic cons. So exited, Cant wait! #cartoons #ariel #mermaid #livingcartoon #humandoll Una publicación compartida por Pixee Fox - The Living Cartoon (@pixeefox) el 6 de May de 2017 a la(s) 10:46 PDT

EN OTRO HECHO

Lo que te puede ocurrir si te haces más de 100 cirugías

Un retoque por aquí, levantar por allá, disminuir por acullá... las cirugías estéticas han cobrado un impresionante auge en el mundo. Cada vez más mujeres y hombres acuden a ella como recurso para mejorar su apariencia para encajar en un mundo cada vez más estilizado.

Las modelos, estrellas de televisión y la socialité nos han metido por los ojos que debemos tener un cuerpo como alguna de las Kardashian, una cintura como Thalía y una cara como la de Eiza González o Belinda.

Foto: 3.bp.blogspot

De acuerdo a la Asociación Americana de Cirugía Plástica, que da información sobre los tratamientos estéticos tan sólo en Estados Unidos, los números han crecido de manera exponencial:

En 1997, los quirúrgicos llegaban a 900.000 contra 740.751 de los no invasivos. Sólo entre el 2016 y 2017, los no invasivos alcanzaron los 11.674.745 con nuevas técnicas de aplicación y los quirúrgicos quedaron en 1.979.595 casos.

Algunas personas han llegado a los excesos y parece que no hay quien los pare llegando a poner en peligro su vida y obteniendo un resultado contrario a lo que buscaban, echando a perder su cuerpo para siempre.

Te has preguntado ¿qué pasaría si te operas más de cien veces?

Este es el caso de Kristyna Martelli, quien con 23 años de edad acumuló más de 100 operaciones en distintas partes del cuerpo. A ella se le conocía como la "muñeca humana".

Foto: 3.bp.blogspot

Su cuerpo no resistió la operación 101, que le daría, según ella el cuerpo perfecto. Kristyna comenzó a operarse a la edad de 17 años, desde entonces su obsesión por el cuerpo perfecto se convirtió en una sentencia de muerte, para ella la primer operación no fue suficiente.

La modelo de las cirugías publicaba en su cuenta de Instagram con más de 660 mil seguidores sus avances.

A través de los años la mujer se sometió a operaciones de glúteos, los senos y los labios.

Sus operaciones causaron controversia entre la sociedad en general, quien criticaba que no hubiera médico alguno que le recomendara y se negara a realizar otra cirugía más a la mujer.

Aunque su cuenta de Instagram fue dada de baja, de acuerdo a archivos de distintos medios, Kristyna escribió:

“La razón de todas mis cirugías es porque quería llevar mi cuerpo a otro nivel y no me arrepiento de ninguna de ellas”, escribió en su web. “Nunca he estado descontenta con mi físico, simplemente me sorprendía ver a todas estas chicas con tanta silicona y fui y me compré todo lo que necesitaba para parecerme a ellas”.

Kristyna Martelli murió el 22 de abril durante su última cirugía estética.

Foto: 3.bp.blogspot

El uso de sustancias ilegales, fuera de norma o adquiridas en internet aumenta el riesgo de sufrir graves consecuencias tras una cirugía estética. Tanto así que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha advertido mediante un comunicado que toda persona que esté considerando hacerse una intervención para delinear o aumentar el tamaño de ciertas partes de su cuerpo, deberá cuidado de no usar silicona inyectable para delinear la figura.

La dependencia del gobierno de Estados Unidos dijo que la silicona, o cualquier otra sustancia no debe usarse nunca como relleno a gran escala como relleno de senos, de glúteos o para los espacios que hay entre los músculos, ya que este tipo de usos puede ocasionar lesiones graves, cicatrices permanentes o desfiguración, e incluso la muerte.

