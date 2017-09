Cruel petición de gerente de pizzería a sus empleados

Estados Unidos.- Una publicación en Twitter ha provocado una conmoción entre quienes la han leído en redes sociales, en el cual se exhibe una lista de órdenes que emite un gerente de un establecimiento de pizzas a los empleados, en vísperas del arribo del huracán Irma a la ciudad de Jacksonville, Florida.



Se acuerdo a la publicación de RT, las directrices del responsable del negocio no cayeron bien entre los lectores de tuit, y de acuerdo a la información "no lo han hecho precisamente por tener gracia, sino por su crueldad".

Además, dentro del comunicado se les ordena también que los trabajadores deben regresar a sus puestos 72 horas después del paso del huracán para la apertura del negocio.

Y también se advierte que, en caso de que los empleados no cumplan con las normas "independientemente de la razón, se considerará que no se han presentado en su puesto de trabajo y que no han avisado, y el papeleo será preparado", que significa serán despedidos.