"¡Déjenme en paz!" Ya puedes declararlo con un suéter

Si eres una persona que aprecia su espacio personal, amante de la soledad y odias tener que mantener conversaciones incomodas con extraños o allegados con los que simplemente no quieres convivir en ese momento; y además de todo, buscas protegerte de las bajas temperaturas del invierno , el suéter "Leave me alone" es el abrigo con el que siempre soñaste.

La diseñadora de esta pieza de ropa, Ruth Grace Wong, se describe a si misma como una "ingeniera de Pinterest de día, fabricante de noche", y ha creado el ingenioso abrigo para que las personas introvertidas puedan protegerse simultáneamente contra las interacciones sociales no solicitadas y el clima frío con un conjunto de invierno elegante.

Foto: Ruth Grace

La prenda consiste en un suéter cuello alto bougie que está específicamente diseñado para personas que solo quieren que las dejen en paz, mientras se mantienen calientes en un conjunto increíblemente chic, por supuesto.

"Más una declaración que una prenda de vestir funcional" dijo la joven creadora.

Debido a que el cierre de la cabeza impide completamente la visibilidad del usuario , utilizarlo con el objetivo de ser antisocial no te permite mirar a donde se dirige uno.

Sin embargo, para muchas personas que desean estar tranquilas, la falta de visión es un pequeño precio a pagar por la comodidad del aislamiento total, según Ruth.

Foto: Ruth Grace

Además de ofrecerte una guarida móvil para tus deseos ermitaños , el suéter es convertible en dos estilos más, pudiendo portarse con los hombros descubiertos y con el cuello alto abombado.

Si este abrigo responde a tus plegarias y te encantaría ser el muy satisfecho portador de la prensa, Ruth ha subido indicaciones de cómo confeccionarlo por ti mismo desde la comodidad de tu casa, en la pagina de Instructables.

Foto: Ruth Grace

Aun cuando la página se encuentra en inglés, las instrucciones vienen acompañadas por numerosas fotos descriptivas que hacen más sencillo el proceso de costura.

Más si eres de las personas que odia realizar manualidades, no te preocupes, la diseñadora también ha puesto su Sueter "Leave Me Alone" en el sitio web de Betabrand con la esperanza de que algún día pueda producir y vender estos suéteres a todos los introvertidos que odian los proyectos de confección pero aman los suéteres antisociales.

Foto: Ruth Grace

El sueño de Ruth Grace es poder otorgar a todas las personas introvertidas como ella una opción para protegerse cuando están en alta necesidad de un espacio individual y se ven forzados a convivir con el mundo exterior.

Este suéter también tiene la posibilidad de poder ayudar a todas esos usuarios que sufren de ansiedad social o necesitan un momento para respirar cuando se encuentran encerrados en un sitio que no les permita salir al exterior a tomar aire y relajarse por cuenta propia.

Foto: Ruth Grace

Asi que no te sorprendas si un día te encuentras con uno de tus conocidos portando esta prensa, pues tiene todo el potencial de convertirse en la nueva tendencia en boga de la moda durante esta temporada decembrina.

Con información de Elite Daily

