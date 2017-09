¡Desastroso final! Un chamán se enfrentó a un cocodrilo

Indonesia.- Arjuna, se bañaba un lago localizado en Kutai Kartanegara, Indonesia, cuando desapareció tras ser agredido por un cocodrilo. El chamán Suprianto se enteró del lamentable hecho y no titubió, él iría a recuperarlo, vivo o muerto.

Los habitantes del lugar, temerosos, le dijeron que sería muy peligrosa esa misión; dado que no sólo se enfrentaría a ese depredador, existen muchos cocodrilos en esas aguas. Sin embargo, él estaba seguro de que sus "poderes sobrenaturales" lo protegerían y permitirían regresar el cuerpo del joven a sus familiares.

El chamán, decidido a todo, ingresó al lago y permaneció unos segundos inmóvil bajo del agua, con los brazos extendidos. El hombre realizó su rito y comenzó a nadar a través de las peligrosas aguas.

Según Infobae, no duró mucho su hazaña, sólo nadó unos segundos antes de ser atrapado por uno de estos reptiles. Lo apresó entre sus dientes y se sumergió en el agua, se lo llevó.

Las autoridades informaron que el cuerpo sin vida del chamán Suprianto fue localizado el domingo, junto al del joven Arjuna.

"Se quedó sin aire al ser arrastrado debajo del agua, pero su cuerpo estaba intacto, con sus brazos y sus piernas", relató Fadillah Zulkarnaen, jefe de policía local.

¿Kenneka ingresó por sí misma al congelador donde murió?

Chicago.- El cuerpo sin vida de Kenneka "N", de 19 años, fue encontrado al interior de un congelador del Hotel Crowne Plaza de Rosemont, en Chicago. Las investigaciones del caso continúan y en un video de vigilancia del hotel se observa como la chica caminaba erráticamente por los pasillos y la cocina momentos antes de perder la vida.

Según información de López Dóriga, en la grabación se ve a Jenkins salir del elevador a las 03:20 horas del pasado sábado, mientras lucha por mantener el equilibrio, ella deambulaba por los pasillos del hotel en el que estaba enfiestada con amigos.

Kenneka fue reportada como desaparecida la tarde del ese dia y encontrada sin vida el congelador la madrugada del día siguiente. Los videos no captaron en momento o cómo la chica ingresó al congelador, pero las autoridades aseguran que fue por propio pie.

“Ahora tiene que haber una respuesta a cómo sucedió eso. Mejor aún, tiene que haber una respuesta a por qué sucedió eso”

Las imágenes aún no son de dominio público, pero se cree que las autoridades las den a conocer dentro de las próximas 36 horas. El abogado de la familia señaló que realizarán sus propias investigaciones y muy probablemente, una segunda autopsia.

Larry Rogers, el abogado, mencionó que el hotel “nunca registró. Nunca buscaron, nunca hicieron nada mientras una joven desorientada de 19 años estaba sentada en el congelador”.

Kenneka fue encontrada en un congelador del hotel. FOTO: Pixabay

Teresa "N", madre de la hoy occisa, comentó al diario Chicago Tribune que las autoridades le informaron que su hija entró por sí misma al congelador mientras estaba alcoholizada.

La desconsolada madre no cree en esta versión, señala que estando en ese estado su hija no podría haber abierto las pesadas puertas del congelador y considera increíble que no se diera cuenta que no estaba entrando al ascensor o a la entrada del hotel.

Las investigaciones continúan, las imágenes de Facebook de Kenneka están siendo analizados junto con los videos de vigilancia de 47 cámaras al interior del hotel.