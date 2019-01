Doctor le recomendó tener intimidad "por atrás" para evitar embarazos

Colombia.- Una mujer decidió relatar un hecho que le causó indignación, su médico le recomendó tener intimidad “por atrás” para evitar futuros embarazos.

La mujer decidió compartir la anécdota en redes sociales y señala que el ginecólogo le indico que debería tener sexo anal para evitar embarazarse de nuevo ya que padece preclampsia y pone en riesgo la vida de ella y su bebé.

El médico que le sugirió ese “método” es quien le da seguimiento a su embarazo.

El ginecólogo le indicó que se encuentra en un embarazo de alto riesgo, ella actualmente esta en el cuarto mes de gestación.

La paciente consideró el comentario una falta de respeto y ética, informó El Diario NY.

Por qué no tenía la intimidad por detrás para evitar otro embarazo… que porque no me cuidé y me dijo que cruce los dedos para que no me mate una segunda preclamsia, dijo la mujer para un programa de radio en Antoquia.