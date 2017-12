El aguacate más grande del mundo es encontrado en Hawaii

Kailua-kona, Hawaii.- Una mujer de Hawaii está esperando noticias por parte de las oficinas de los Récords Mundiales Guinness para saber si el aguacate de 2.3 kilogramos que recogió es el más grande del mundo.

Pamela Wang, de la Isla Grande, encontró el aguacate el domingo mientras caminaba, informó al West Hawaii Today.

Su siguiente movimiento fue ir al Mercado Verde de Pure Kona, donde se encontró con amigos y mostró el enorme aguacate a los miembros de la comunidad.

Todos los conocidos de Wang comenzaron a hacer preguntas en línea, descubriendo información que indicaba que el aguacate podría ser el más grande registrado jamás en el mundo.

Wang envió una solicitud a Guinness, la cual espera que regresé dentro de dos meses. Ella hizo que Ken Love, director ejecutivo de Hawai Tropical Fruit Growers, fuera testigo del peso del aguacate. Guinness requiere un experto para estar presente.

"He visto (aguacates) más largos y los he visto muy anchos, pero no siendo las dos cosas a la vez", comentó Love, quien verificó el peso de la fruta en casi dos kilogramos y medio "Creo que la gente tiene otros que no pesan, pero creo que este, estaba muy arriba de la planta".