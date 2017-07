"El criminal más sexy" es captado en infidelidad

El sexy criminal Jeremy Meeks ha vuelto a casa para afrontar a su esposa engañada Melissa en su modesta casa del norte de California, revelaron los medios. El convicto criminal Meeks, de 33 años, aterrizó en EU el lunes por la noche después de una semana en que se lo vio estar en romance con la heredera Chloe Green sobre un yate de Turquía.

Esposa de Meeks renuente a dejarlo pasar a casa. Foto: DailyMail.com

Meeks, de 33 años, había un fin de semana alejado de su esposa con otra mujer. Foto: DailyMail.com

Después de discutir un largo rato con su esposa, Meeks se retiraría de la escena. Foto: DailyMail.com

Vestido en pantalones de punto de polca azules marinos y una camisa que hace juego, Meeks fue visto trasladando un montón de equipaje en la casa de un camión estacionado afuera .

Pero su bienvenida pareció menos que cálida - posiblemente como consecuencia de su flirteo sumamente público con Green, de 26 años, cuyo padre Sir Phillip vale un estimado $5.1 billones de dólares.

Meeks, con la heredera Green. Foto: Abaca

Meeks y Green fueron captado en muestras de afecto a bordo de yate. Foto: Abaca

A pesar de tener 8 años de matrimonio con su esposa, Meeks pareció verse feliz. Foto: Instagram

Meeks y esposa Melissa, que pasaron el 4 de julio separados, fueron vistos discutiendo en la entrada de su casa y se veía a su esposa poco dispuesta a permitir al criminal dentro. Melissa claramente apenada antes había sido vista fumando su cigarrillo y hablando con su hermana Michelle, de 43 años, sobre el pórtico delantero.

El lunes, la cuñada de Meeks,furiosa, dijo a los medios que la familia es consciente de su asunto con Green, y no les preocupa "en lo absoluto" su galanteo.

Casa donde Meeks y Melissa han permanecido desde su matrimonio. Foto: DailyMail.com

Preguntando si ella sabía de la heredera y el asunto de Meek, Michelle, contestó: ' Sí y no me importa. No me preocupo en absoluto. ' Ella añadió: ' No tenemos ningún otro comentario que agregar.

Michelle misma debe aún comentar el asunto, pero realmente insistió que todavía está "legalmente casada" con el criminal mientras ella dejó su trabajo en una oficina de detención juvenil en Oakland, California, el lunes por la noche. La vuelta de Meeks a casa viene después de que él fue captado besando y abrazando a Green a bordo de un yate con valor de 145,000 dólares, durante un fin de semana.

Melisa pasaría el 4 de julio con su hermana. Foto: [email protected]

Melisa se le vio en esta festividad ausente de su esposo Meeks. Foto: [email protected]

Tanto como Green como Meeks se les vio pasar los días juntos y publicando en sus redes sociales la frase: "todas las cosas son posibles".

Green publicaría esta foto en redes sociales con la cita: "Sólo es el principio, apreciamos todo el amor y el odio". Foto: Instagram

A pesar de su ofensa, Melissa ha permanecido con su hombre desde que se casaron en 2009 y se describe en sus páginas de redes como:

"Bendecida mas allá de lo posible ' y ' Esposa de Jeremy Meek". Fotos recientes incluyen a sus hijos en un paseo cerca de un lago y se puede ver a Meeks cantando junto a ellos con toda naturalidad.

Esta es la última foto publicada por Melisa donde a la pareja se le ve feliz. Foto: Instagram/MelissaMeeks

El otra foto, tomado hace una semana, muestra a Melissa que ríe junto a su hermana Michelle, mientras en otra, tomada el 6 de junio, es un retrato encantador de la familia, del hombre de 38 años junto a sus tres hijos.

Melissa publicó esta candente foto después de la infidelidad de Meeks. Foto: Instagram

Foto de Meeks junto a su familia. Foto: Melissa Meeks/Instagram

Foto de Meeks pasando el 4 de julio junto a sus hijos. Foto: Jeremy Meeks/ Instagram

Dos días antes, ella publicó una fotografía final de ella con Meeks en que la pareja aparece feliz y enamorada mientras comparten un beso.

Pero las insinuaciones que no todo está bien en su matrimonio han sido evidentes durante varias semanas, con la publicación de la madre de tres hijos que citaba un verso del cantante de rap Tupac el 16 de junio que puede leerse: ' Todos estamos en guerra con cosas diferentes. Estoy en guerra con mi propio corazón a veces. '

Con información de DailyMail.com