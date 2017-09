El fantasma de un rey lo obligó a regresar lo que robó

Reino Unido.- Un hombre australiano hizo contacto con la fundación del patrimonio de Abbeycwmhir, la cual se encuentra en Gales del Sur, Reino Unido, para poder devolver una piedra del tamaño de una bellota que robó de una abadía de Cwmhir, porque este robo le está trayendo "mala suerte", según informa el Metro.co.uk.

Luego de devolver la pequeña piedra, el hombre envió una carta disculpándose junto con el objeto robado, donde explicaba que el fantasma del príncipe sin cabeza que, según el sujeto, estaría enojado con él.

Abbeycwmhir. Foto: Castlewales.com

"Lo siento mucho [...]. He sido un seguidor ávido de los Reyes de Gales y de su historia y por eso tomé esta piedra. Desde entonces he tenido una mala suerte terrible, como si el mismo Llywelyn estuviera enojado conmigo. Por eso la devuelvo", reza su mensaje. "No voy a dejar mi nombre o dirección, sino solo una sincera disculpa por parte de un fan australiano", explica el 'ladrón' arrepentido.

Llywelyn ap Gruffydd es conocido por ser el último rey nativo de Gales como país independiente antes de que fuera conquistado por Eduardo I de Inglaterra. De acuerdo a lo informado por Metro.co.uk, el cuerpo sin cabeza del rey, fue enterrado en la abadía tras perder la vida en una batalla en el año 1282 y son numerosas las personas que aseguran que el fantasma se aparece en las ruinas.

Abbeycwmhir. Foto: Castlewales.com

La nota junto ha sido colocada con la piedra en la sala de exposiciones a la entrada de la abadía.

En otro caso similar

La cantante popular MeLo Lv, vivió un momento de terror sin saberlo al grabarse con su celular.

La interprete se encontraba en una alberca de su residencia con una amiga de cuando decidió compartir el momento con sus seguidores, mientras disfrutaban dentro del agua al fondo de la grabación se observa de pronto una figura escondida entre las plantas.

Foto: Captura

¡Hola chicos! Hace mucho calor en Vancouver el día de hoy. Joanna y yo estamos esperando a nuestra amiga que está retrasada para venir aquí. Y si están viendo este video chicos vean qué agradable es la bebida, la chica tierna y qué bonita es la alberca. Deberían venir ahora mismo chicos y unirse a nosotras. ¿Saben qué? Les hablo luego.

Inmediatamente al publicar el video en Instagram, sus miles de seguidores comenzaron a hacerle la observación y la publicación se viralizó en pocos minutos.

Foto: Captura de pantalla.

MeLo Lv declaró al portal Daily Mail “Tuve que ver el video muchas veces para poder encontrar el alegado fantasma, pero cuando lo vi quedé aterrada. Cuando pienso en él ahora, siento un sensación extraña”.

En su cuenta de Instagram escribió a sus seguidores que se le hace extraño como está en un minuto y al siguiente se desaparece.

Foto: Captura de pantalla.

"Creo que los fantasmas existen. Al crecer en China, es común que se hablara de los espíritus y en ciertos contextos eran considerados reales. Recuerdo claramente que me dijeron que no jugara o fuera a nadar sola porque los fantasmas están presentes en el agua y cualquier cosa podía pasar".

Con información de RT en español.