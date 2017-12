En mansión de Reino Unido, graban aterrador suceso

Inglaterra (El Universal).-En una antigua mansión en Kent, Reino Unido, instalaron cámaras de seguridad para grabar los movimientos de dos bulldogs franceses, mascotas del propietario, sin embargo, captaron algo mucho más que eso.

En uno de los videos, se ve cómo algo extraño flota en medio de la sala y luego se desvanece, se puede apreciar como una figura humana que flota en una nubulosidad.

No es la primera vez que el dueño nota algo raro en su vivienda.

Primero había visto caer varios objetos sin motivo aparente y cómo los perros miraban fijamente algo en el pasillo.

El domicilio fue, anteriormente, un hospital.

Este video generó polémica al titularse "Mamá paranormal", gran controversia debido a que la mujer que aparece en él se evidencia haciendo extraños movimientos, tanto como si la escena recordara a una película de terror. El suceso se tomó como algo paranormal a tal punto que su protagonista tuvo que aclarar lo que sucedió en el metraje.

Dentro de la grabación se ve a la madre en el cuarto de sus bebé, más específicamente en el suelo del mismo, cuando de pronto comienza a desplazarse debajo de la cuna de su hijo, con movimientos extraños y súbitos, tal cómo si estuviera poseída.

Caryn Morris, oriunda de Sudáfrica, explicó que "no se trataba de ninguna posesión demoníaca" sino de una silenciosa técnica para salir de la habitación sin despertar al bebé. Esas fueron sus palabras, pero en redes sociales, después de que el video se hiciera viral, los internautas dudaron en gran medida de estas declaraciones.

Un “milagro” conmocionó a los pobladores de Nobsa, Boyacá en plena peregrinación en Colombia: La figura de la Virgen de Guadalupe se hizo presente ante los ojos de cientos de feligreses y quedó plasmada en el desagüe de un caño.

Un menor colombiano fue el primero en encontrar la supuesta aparición, de acuerdo con el medio El Caracol.

Zoraida Vega narró en Caracol Radio la historia de la aparente revelación mariana.

“Él dice que cuando cruzaba el puente, escuchó un sonido, como si hubiese un animalito por ahí atrapado, cando volteó a mirar, cuenta mi hijo que vio el reflejo de la Santísima Virgen de Guadalupe; dice que inmediatamente se botó a la quebrada, y empezó a tomarle fotos a la imagen; en ese momento, la imagen se movió, y a él le dió miedo, se arrodilló y rezó un padre nuestro, y luego salió corriendo a contarme. Yo me encontraba en el almacén donde, y de allí salí a comprobarlo con mis propios ojos, porque en principio yo no le creía; pero resultó siendo cierto lo que él me desribió”, señaló la Vega .