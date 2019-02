Entró al quirófano por una "lipo" y salió con nariz nueva

Una mujer de nacionalidad estadounidense viajó hacia Perú para someterse a una cirugía de liposucción, sin embargo, tras un error el médico le realizó una operación de nariz.

Mariela, de 41 años de edad, explica la terrible equivocación en un video pubicado en Youtube.

Marisela durante su confesión en un programa de televisión. Foto Captura

"Me reuní con el doctor, me dijo que el procedimiento era bastante simple y podríamos hacerlo al día siguiente. Cuando desperté, descubrí que la operación la hizo en la nariz y tras confrontarlo este me dijo que lo había hecho 'como un favor' lo cual me enfureció" dijo Mariela en entrevista.

Antes de la cirugía, Mariela, no tenía ningún problema con su nariz, los problemas comenzaron a llegar después de la cirugía. El doctor le habría comentado que al principio su apariencia sería un poco distinta, pero con el tiempo mejoraría y no fue así, la forma de la nariz empeoró.

Luego de la cirugía Mariela no volvió a ver al doctor nunca más.