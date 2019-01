Familia adopta perro y lo devuelve a los 10 días por insólita razón

Argentina.- Pasó hambre, frío, su cuerpo ya estaba débil y se encontraba lastimado cuando fue rescatado. De pronto, su vida cambiaría al ser elegido por una familia, todo pintaba para que tuviera una vida feliz, al fin sería amado y todo lo malo se esfumaría y quedaría como una pesadilla, sin embargo un insólito motivo provocó que la familia regresara al perro que apenas hace 10 días había adoptado.

Juan, un perro de cuatro años fue encontrado sobre un puente, lastimado y desnutrido. Este fue localizado por una proteccionista que lo tuvo durante ocho meses hasta que una familia decidió adoptarlo, sin embargo fue rechazado por comer un platillo de la mesa y lo devolvieron.

"Me dijeron que se había robado comida de la mesa. Que lo descuidaron y pasó eso. Yo no lo podía creer, realmente me llamó la atención que quisieran devolver a un perro por eso", contó la persona que lo rescató.

Estamos muy tristes������devolvieron a Juan x robar un poco de comida de arriba de una mesa !!!!! Ellos sufrieron mucho en la calle y hay que tenerles mucho amor !!!! Buscamos adopcion para Juan ���� x whassap 1565017421 Claudia Me ayudan a compartir ? pic.twitter.com/P598AW9uSF — Marcie Bakker (@marcieuk) 24 de enero de 2019

El hecho se dio a conocer públicamente cuando una de las personas que se encargan de rescatar perros publicó el caso a través de su cuenta de Twitter, causando el enojo de los usuarios.

La mujer comentó a Clarín que después de la publicación recibió muchos mensajes y llamadas de personas que querían adoptar a Juan

"No lo podía creer. Entre 60 y 70 personas se contactaron para adoptar a Juan. Pero también logramos que muchos perros consigan nuevas familias. A veces sucede algo malo y vienen 100 cosas buenas", afirmó.