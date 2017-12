Fotos de aparición de la Virgen de Guadalupe se viralizan

Un “milagro” conmocionó a los pobladores de Nobsa, Boyacá en plena peregrinación en Colombia: La figura de la Virgen de Guadalupe se hizo presente ante los ojos de cientos de feligreses y quedó plasmada en el desagüe de un caño.

Un menor colombiano fue el primero en encontrar la supuesta aparición, de acuerdo con el medio El Caracol.

Ya vieron la Virgen de Nobsa? pic.twitter.com/T3vEv5AOct — Gato (@FelipeAcevedoM) 13 de diciembre de 2017

Zoraida Vega narró en Caracol Radio la historia de la aparente revelación mariana.

“Él dice que cuando cruzaba el puente, escuchó un sonido, como si hubiese un animalito por ahí atrapado, cando volteó a mirar, cuenta mi hijo que vio el reflejo de la Santísima Virgen de Guadalupe; dice que inmediatamente se botó a la quebrada, y empezó a tomarle fotos a la imagen; en ese momento, la imagen se movió, y a él le dió miedo, se arrodilló y rezó un padre nuestro, y luego salió corriendo a contarme. Yo me encontraba en el almacén donde, y de allí salí a comprobarlo con mis propios ojos, porque en principio yo no le creía; pero resultó siendo cierto lo que él me desribió”, señaló la Vega .

En una quebrada en el municipio de #Nobsa #Boyacá un niño asegura que apareció la silueta de la Virgen de Guadalupe. El niño tomó las fotografías a una silueta que se plasmó en la canalización de la quebrada. La iglesia pide prudencia. Este el vídeo. @wrtproduc @ricardocipago pic.twitter.com/wTXyOryHlu — PERIÓDICO del ESTADO (@periodicoestado) 12 de diciembre de 2017

La noticia se expandió por todos lados y las imágenes se hicieron virales.

Las algas que crecieron alrededor del escape del agua dejaron a todos asombrados y ellos están seguros que se trata de la Virgen, sin embargo, la iglesia católica no ha dicho nada al respecto hasta que se compruebe la veracidad del milagro.

Imagen que circula en redes sociales. Foto: El Caracol

Un párroco señaló que “cuando hay una aparición hay que actuar con prudencia hasta que la autoridad competente certifique la autenticidad y realidad de la aparición, para evitar que sea objeto inesrupuloso de 'comercialización' un regalo de Dios en la comunidad, ya que es un signo de la piedad popular; sin embargo, de todas maneras, Dios se manifiesta, y es la fe la que también prevalece siempre en estos casos”.

En la espera de que se compruebe este suceso como verídico, cientos de devotos acuden a visitarla, dejarle veladoras, tomar fotos e incluso pedirle favores en oración.