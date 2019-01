¡Gritó de placer! Mujer experimenta un orgasmo frente a multitud

Las Vegas.- ¿Te animarias a tener un orgasmo frente a una multitud? Esto le pasó a Alice Vaughn en durante un convención del sexo. Donde se presentan los nuevos juguetes sexuales, algunos aparecen en películas pornos.

Motorbunny

Vaughn tiene un podcast con tematices sexuales. Ella probó “la Motorbunny” de once velocidades, lo que le provoco un orgasmo en vivo. Su reacción no pudo ser contenida a pesar del esfuerzo. Ahora este video se ha convertido en viral. En el mismo podemos ver como los presentes no prestan demasiada atención a lo que sucede, cada quien está más interesado en sus propios asuntos.

Motorbunny es juguete sexual semejante al asiento de una moto, usado en películas pornos. Al igual que este aparato se presentaron otros, en dicha convención, y se permitió a los asistentes probarlos.