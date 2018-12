Guía de aviones baila mientras trabaja y se vuelve viral

Jahmaul Allen guía los aviones mientras realiza su danza y su última secuencia de baile se ha vuelto viral.

Un video de los movimiento de Jahmaul en la pista del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto se volvió viral, después de que un pasajero de la aerolínea lo grabara bailando mientras hacía su trabajo como agente de rampa.

"Honestamente, me encanta lo que hago", dijo Allen a Global Canada News. "Me encanta la aviación y me encanta hacer felices a los pasajeros".

Captura Instagram

El joven de 28 dijo que ha estado guiando a las aeronaves de American Airlines a sus puertas correspondientes durante tres años, y agrega que intenta llevar una actitud positiva al trabajo siempre que puede.

"Yo diría que lo hago de vez en cuando, cuando tengo ganas de bailar y cuando quiero hacer feliz a alguien en el avión", dijo Allen. El baile que estaba haciendo el domingo era porque vio a un bebé en el avión y estaba tratando de entretenerlo.

Captura Instagram

El video fue inicialmente grabado y subido a Instagram , pero se volvió viral cuando se publicó en una página de entretenimiento.

"Honestamente, estaba extasiado" dijo Allen. "Me quedé impactado; No sabía que iba a ser tan grande. Estoy feliz y agradecido por llegar tan lejos, es una bendición, para ser honesto".