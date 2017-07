Halla a su novio con su mejor amiga y decide vengarse

“De esas veces que llegas a tu casa y ves a tu novio de dos años y medio así: si, al que le he pagado sus dos boletos de avión cuando estaba sin dinero de tour y no tenía como regresar, al que le preste mi Iphone y lo vendió y nunca me lo pagó, a quien me debe más de 8 mil pesos (más 1500 de deuda con unas amigas, que obvio yo les voy a tener que pagar ahora”. “Quien ha usado mis cosas: ropa, patineta y más y ha dejado en condiciones cu…, a quien antes de irme este fin de semana le dejé dinero porque no tenía ni un pinche peso, y ahora me quedo sin ni un varo de lo que le preste, pagando la renta de una casa completa, pagando sus deudas y ni chance de vender sus cosas porque nada más su patineta y su alma tiene”, es parte de un mensaje que escribió en Facebook una chica al encontrar a su pareja en la cama con su mejor amiga.

Triste y decepcionada por hallar a su novio desnudo en la casa que compartían juntos decidió exhibirlo en las redes sociales.

“A 3 semanas de la muerte de mi abuelo y neta neta, no es posible que exista gente así de malagradecida y naca, va para los dos, wey neta ni me sorprende de ti que te hayas metido con mi bato, en una casa 95% de color rosa repleta de mi nombre en cada decoración, ni me agüito contigo si ya sabía cómo eres”, escribió.

Después de la publicación, los usuarios de la red le mostraron su apoyo y aplaudieron su acción. Le manifestaron que lo bueno que se liberó de él.

“Dudaba en quemarte por que así ya no me ibas a pagar todo lo que me debes pero que tan ingenua puedo ser creyendo que me lo vas a pagar”, concluyo la chica.

La publicación se ha vuelto viral y lleva aproximadamente 5.579 compartidas.