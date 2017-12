Hallan muerta a otra actriz porno en su departamento

Una famosa actriz porno, Yuri Luv, fue encontrada muerta en su departamento en Los Ángeles, California.

Con su deceso, la industria del cine para adultos sufre otro duro golpe, ya que con este caso van dos mujeres de este género encontradas sin vida en una semana.

#reflection #blackandwhite #yurizanbeltran Una publicación compartida por Yurizan Beltran (@yurizanluv) el 18 de Dic de 2016 a la(s) 3:41 PST

El hecho se produjo días después de que se conociera el fallecimiento de August James.

Presuntamente, Luv o Yurizan Beltrán, su verdadero nombre, murió por una aparente sobredosis, de acuerdo a los primeros reportes policías.

El director de PornStar Platinum, Dan Hougue, confirmó la trágica noticia que conmocionó a muchos en Estados Unidos.

"Toda la familia de PornStar Platinum está de luto por la noticia de la pérdida de uno de sus miembros. Yuri fue encontrada muerta a los 31 años. Siempre fue amable conmigo y la extrañaremos", indicó Hogue.

Nickey Milo, otra actriz y amiga de la víctima, reveló detalles de cómo fue encontrada:

"Beltran murió en una aparente muerte por sobredosis. Fue descubierta por el dueño de la vivienda donde ella estaba viviendo en Bellflower, California. Había píldoras cerca de su cama", narró su colega.

Shot by the amazing @5hayan_k Una publicación compartida por Yurizan Beltran (@yurizanluv) el 22 de Nov de 2016 a la(s) 12:15 PST

Luv realizó su primer desnudo a los 18 años en la portada de la revistas Lowrider para luego aparecer en la famosa Penthouse. Norteamericana de origen mexicano, la actriz debutó en cine para adultos en 2005.

La noticia de otra "PornStar" que murió

Actriz porno sufre bullying y pierde la vida

La actriz pornográfica August Ames se suicidó apenas días después de ser objeto de bullying en Twitter.

De acuerdo con “Fox News”, Ames fue tachada de homofóbica por negarse a participar en una cinta junto a un actor que había participado antes en producciones de porno gay.

✨ Una publicación compartida por August Ames (@msmaplefever) el 16 de Nov de 2017 a la(s) 10:43 PST

“¿Cómo soy homofóbica si me siento atraída a mujeres' No querer tener sexo con un hombre gay no es homofóbico, ellos tampoco quieren tener sexo conmigo, así que bye”, escribió Ames en respuesta las críticas que recibió.

En otro mensaje añadió que no tenía nada por qué disculparse. “¿Disculparme por tomar medidas extra para que mi cuerpo esté seguro?”, escribió y señaló que amaba a la comunidad gay.

Ames tenía 23 años y había tenido una carrera ascendente dentro de la industria pornográfica, a la que ingresó en 2013.