Hombre llora mientras lo obligan con pistolas a casarse

Patna, India.- Patna: Un hombre que fue secuestrado para que se casara por la fuerza lloró amargamente mientras las mujeres supervisaban los rituales de boda apuntándole con armas a la cabeza.

En la lengua local, estas nupcias son conocidas como 'Pakadua Vivah', o sea, "matrimonio forzado". Lo practican las familias que desean conseguir novios bien establecidos para sus hijas, pero no pueden satisfacer las demandas de los niños secuestradores de dotes.

Según informa Gulf News, Vinod Kumar, un ingeniero subalterno de Bokaro Steel Plant -una empresa del Gobierno de la India-, fue privado de la libertad en la boda de un amigo suyo, en el distrito de Nalanda.

Posteriormente, el ingeniero fue llevado a rastras hasta dos se llevaron a cabo los rituales de su propia boda.

Mientras él sollozaba, las mujeres limpiaban sus lágrimas con sus saris.

"Sólo realizamos tu boda, no te estamos colgando, ¿por qué lloras tan fuerte? ¡Cállate!", exclamó uno de los familiares de la novia.

Luego de señalar que no cooperaba porque no había tenido el consentimiento de sus padres, apuntaron directo a la sien de Kumar.

"Ellos [la familia de la chica] se hicieron amigos conmigo durante la boda [de su amigo] y me pidieron que saliera. Me secuestraron y me llevaron a un hogar donde me obligaron a poner bermellón en el cabello de una niña. Nunca la había visto y no sé quién es", dijo Kumar.

Tras la ceremonia, el ingeniero levanto una denuncia, razón por la cual la policía decidió comenzar una investigación contra los culpables.

"Le hemos pedido a un oficial que investigue y actúe contra los culpables. Se tomarán medidas después de la investigación ", dijo el superintendente de policía de Patna, Manu Maharaj.

Los incidentes de "matrimonios forzados" son bastante comunes en esta región. Según un informe oficial, en 2016 se informó de un total de 2 mil 877 incidentes de secuestro por matrimonio, 3 mil un incidentes en 2015, 2 mil 533 en 2014 y 2 mil 922 en 2013. Los distritos en los que más ocurre estos matrimonios son Begusarai, Patna, Lakhisarai, Munger, Jehanabad, Gaya, Nawada, Sheikhpura y Arwal.

Con información de Gulf News.