Hombre se tatúa su última voluntad antes de morir

Estados Unidos.- Un hombre se tatúo su última voluntad en la piel y pidió que se respetara su mensaje de "no resucitar", lo cual provocó que los médicos de urgencias acudieran al área legal del Hospital de Florida a solicitar su apoyo ante lo que leían en su pecho.

La persona no ha sido identificada, pero se conoce que es un paciente de 70 años de edad, que ingresó gravemente a urgencias del hospital y que al revisarlo encontraron su tatuaje que señalaba su petición. Lo anterior provocó una reunión urgente entre los médicos de cuidados intensivos.

El paciente ingreso sin la compañía de algún familiar y carecía de documentos que acreditaran su residencia, solamente el tatuaje que trae escrito permitirá ubicar a alguna persona que logre identificarlo.

Con base a lo publicado por The New England Journal of Medicine, el hombre padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus y fibrilación auricular, e ingresó con una elevada concentración de alcohol en la sangre.

HECHOS

Ante la urgencia médica del paciente, los doctores decidieron hacer caso omiso al tatuaje y a pesar de que la palabra “NO” estaba subrayada y contaba con la firma del paciente, determinaron que el procedimiento de salvar su vida debía de seguir, pese a que su voluntad del enfermo era contraria.

En cuidados intensivos se proporcionó tratamiento médico de reanimación basado en sueros intravenosos para obtener una reacción positiva en el organismo del paciente; mientras se realizaba una reunión sobre si era ético o no hacer caso al mensaje en la piel.

CONTROVERSIA

Algunos respetaban la voluntad del hombre escrita en su pecho y defendieron el hecho de que esta clase de tatuajes podría representar una decisión tomada hace tiempo; otros dijeron que había sido bajo los influjos de alguna droga y otro tercer grupo afirmaba que podría tratar de una manifestación real de su última voluntad y que debía ser respetada hasta el final.

La conclusión de los médicos fue formalizar una orden de no resucitación del paciente como era su voluntad.

Pero el destino del hombre ya estaba escrito y en la noche mientras se realizaba la reunión, el paciente empeoró y finalmente falleció sin recibir reanimación cardiopulmonar o manejo avanzado de las vías respiratorias.

Este caso ha llevado a los médicos a analizar si lo tatuaje escrito en su piel era la voluntad de éste hombre, y si realmente se requería un documento para que el personal médico procediera a acatar la voluntad del paciente.

Los abogados aseguran que un tatuaje escrito en la piel de una persona solo sirve para alertar a los médicos, pero no sustituye a los actos de última voluntad por escrito, que son los que tienen verdadero curso legal, concluyeron respecto al caso.

OTRA INFORMACIÓN: Turista de EEUU muere atacada por un tiburón en Costa Rica

San José.- Una turista estadounidense murió en la Isla del Coco, Costa Rica, tras ser atacada por una hembra de tiburón tigre, informaron el viernes las autoridades.

La mujer --que falleció la mañana del jueves-- no fue identificada por nombre, pero se dijo que su apellido era Bhandari. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE), el incidente se produjo en un punto de buceo denominado "Manuelita", dentro del Parque Nacional Isla del Coco, que se encuentra a 532 kilómetros de la costa continental costarricense, en el Océano Pacífico.

La oficina de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública indicó el viernes a The Associated Press que recibieron una alerta sobre el deceso de la mujer, pero el Servicio Nacional de Guardacostas no atendió el evento porque no tuvo capacidad para desplazarse tan pronto al lugar.

AP contactó a la embajada estadounidense en Costa Rica para tratar de obtener más detalles sobre la víctima, pero por leyes relacionadas con la privacidad de sus ciudadanos respondieron que no podían más detalles.

El MINAE detalló que el incidente fue atendido por dos funcionarios guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), mientras que en la zona se encontraban varios médicos realizando turismo de buceo y fueron quienes intentaron socorrer a la Bhandari, quien presentó fuertes laceraciones en ambas extremidades como consecuencia del ataque.