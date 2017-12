¡Horror! Un asesino serial de gatos anda suelto en Londres

Londres, Inglaterra.- En lo que se ha convertido en un ritual sombrío, Tony Jenkins examina los restos mutilados de un gato doméstico y dice que el asesino en serie del sur de Londres ha atacado una vez más.

Foto: AFP

Nadie se sorprende cuando Jenkins, el cofundador de Snarl, un refugio local de rescate y rehabilitación de animales, llega a una cirugía veterinaria para confirmar el descubrimiento espeluznante.

En los últimos dos años, Snarl ha identificado más de 400 víctimas sospechosas: en su mayoría gatos, pero también algunos zorros y conejos.

Jenkins ingresa a una pequeña sala de examen donde hay una bolsa de plástico sobre la mesa. Se pone un par de guantes y abre la bolsa, sacando el cadáver de un gato negro con patas blancas.

El veterinario que está parado junto a él retrocede.

Foto: AFP

Faltan la cabeza y la cola, han sido cortadas, y el vientre ha sido cortado en rodajas, marcas comerciales que delatan la habilidad quirúrgica del asesino. Incluso Jenkins, que ha visto esto varias veces antes, está disgustado.

"Es una víctima definitiva", explica. "Es la clásica eliminación de cabeza y cola: cortes limpios en ambos, con un poco de mutilación adicional en el área del estómago", dijo a la AFP.

"Hemos tenido gatos que coinciden exactamente lo mismo en todo tipo de áreas diferentes", dice.

"Escoria de poca altura"

Foto: Pixabay

Intrigado por una serie de muertes sospechosas surgidas localmente en las redes sociales, Jenkins y su cofundador de Snarl Boudicca Rising comenzaron a investigar la búsqueda del asesino en septiembre de 2015.

Llamó a veterinarios, dueños de mascotas y residentes para obtener información, recopilando un mapa y una línea de tiempo de los ataques.

Luego llevaron sus hallazgos a la jefatura de policía de Scotland Yard, que abrió su propia investigación, al igual que la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, la mayor organización benéfica de bienestar animal de Gran Bretaña.

La página de Facebook de Snarl tiene una triste lista de víctimas del "Croydon Cat Ripper" (El destripador de gatos de Croydon), ya que el asesino fue inicialmente apodado refiriéndose al primer golpe del área del sur de Londres.

Foto: Wikimedia Commons

"Descansa en paz", dice un memorial de noviembre acerca de Cody, con fotografías de la cruz de Bengala de ocho años que se postra en un área de su casa.

"No eres más que una parte malvada de la escoria de la baja sociedad que recibe una gratificación enferma y es la inmundicia que eres. Te atraparán", dijo Jo Platt en los comentarios de la publicación.

Jenkins y Rising han identificado patrones de comportamiento en los asesinatos, descubriendo que algunos cuerpos de gatos se posan deliberadamente cerca de escuelas y parques, o incluso bajo las ventanas de sus dueños.

Cazería de un criminal

Foto: Pixabay

La posibilidad de que los gatos fueran asesinados por otros animales fue rápidamente descartada.

Las autopsias posteriores a la primera serie de ataques encontraron que los gatos murieron a causa de un trauma de fuerza contundente y que las mutilaciones ocurrieron después de la muerte.

"La policía cree que un individuo o un grupo de individuos ... son responsables tanto de las muertes como de las mutilaciones", dijo Scotland Yard a la AFP.

La Agencia Nacional del Crimen y los laboratorios de patología Forense de ArroGen están a cargo del caso.

Foto: AFP

Dos grupos, incluido People for the Ethical Treatment of Animals, ofrecen una recompensa de 5 mil libreas (6700 dólares o 5700 euros) por la información que lleve a la captura del culpable.

Jenkins también está haciendo todo lo posible para rastrear al asesino.

"Es difícil. Ojalá a veces se pareciera más a 'CSI'", dijo sobre la serie de televisión donde los crímenes se resuelven en cada episodio usando la ciencia forense.

Foto: Wikimedia Commons

Al examinar las pistas, Jenkins se preguntó si el asesino era un hombre que comerciaba con cráneos de animales, pero resultó ser una pista falsa.

"Aunque evidentemente era algo raro de hacer, no era, estrictamente hablando, ilegal porque los importó de China", dijo.

¿Podría ser esta persona?

Foto: Flickr

Snarl ha publicado un perfil del asesino basado en la evidencia que han reunido. Creen que es un hombre blanco de unos 40 años, de unos con una altura de 1.8 metros.

"Es alguien que creció en Croydon o vive en Croydon", dijo Rising, y destacó su facilidad para operar en el suburbio.

Foto: Pixabay

El asesino es una persona hábil, metódica y forense con suficiente conocimiento de los procedimientos policiales para evitar la detección, dijo Vincent Egan, profesor asociado de psicología forense de la Universidad de Nottingham.

"La persona involucrada tiene que ser capaz de tentar al animal, capturarlo y matarlo sin que lo arañen o muerdan ... diseccionarlo de la manera hábil que se reporta, poner el cuerpo en un lugar donde se lo pueda ver, y hacer todo esto en silencio y discretamente", dijo a la AFP.

Foto: Pixabay

Y aunque la lista de víctimas de gatos crece cada vez más, una pregunta se vuelve más apremiante: ¿es este el primer paso para alguien empeñado en matar?

"Existe un vínculo conocido entre los asesinos en serie y los individuos que torturan animales, cuando uno observa su oscura historia", dijo el sargento detective Andy Collin, que dirige la investigación policial.

Le dijo a Sky News: "La preocupación es que dejarán de obtener esa gratificación y escalarán los ataques a los humanos, específicamente a las mujeres y niñas vulnerables".

Con información de AFP

