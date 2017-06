Jamás imaginó lo que encontraría al interior de este pez

Missouri, EU.-Un pescador ha descrito su sorpresa después de haber encontrado un topo dentro de la boca de un pez que él capturó. Monroe MacKinney, de 22 años, de Missouri, enganchó su sorprendente captura en la laguna de ocho acres de sus padres antes de tomarle fotos.

La imagen asombrosa muestra el topo en la boca del pez con sus manos en ambos lados de la garganta del pescado, asemejando exactamente como si acabara de salir de un agujero.

La captura del pez en foto frontal. Foto: Caters News Agency

MacKinney ha revelado que casi perdió la oportunidad de capturar al pez que tenía "el premio mayor" cuando ese día, 31 de mayo, después de casi suspender la pesca ya pasadas 3 horas en el agua. Pero él decidió quedarse un poco más de tiempo después de notar cierta actividad hacia el otro extremo de la laguna, por lo que decidió intentar un rato más.

Imagen del topo en la boca del pescado. Foto: Caters News Agency

Monroe comentó que apenas había enganchado al ejemplar, y aunque la mayor parte del señuelo estuviera ya al final de la boca del pescado, él satisfactoriamente lo enrolló. Era quitando el gancho para liberar el pescado cuando Monroe se quedó impresionado al descubrir el topo dentro de la captura.

Imagen representativa. Foto: AFP

Monroe dijo que el topo estaba muerto cuando lo descubrió, y el pescado fue liberado después de unas fotografías.

"No tengo ni idea cómo el pez consiguió capturar un topo. Me quedé sin habla, no podía creer lo que yo veía. Yo sabía que era una de las cosas que sólo se presentaba una vez en la vida y no podía dejar pasar la oportunidad de sacarle fotos a lo que había capturado".

Con información de DailyMail.com