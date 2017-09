LITERAL Deja sin techo a sus hijos y exmujer

Honduras.- Darvin Gustavo Rodríguez, un hombre que radica en Honduras, decidió arrancar por completo el techo de la vivienda de su exmujer, ubicada en la colonia El Paisaje en Danlí, El Paraíso.

"Me vino a quitar el techo a la vivienda cuando yo andaba trabajando y me di cuenta porque una vecina me fue a avisar", dijo Diria Lili Ávila, exmujer de Darvin.

De acuerdo con lo que señaló Ávila, la vivienda se encuentra a la venta desde hace tres años, pero Rodríguez no quiere ceder la mitad del dinero en caso de lograr venderla y tampoco quiere que ella y sus dos hijos vivan en el lugar.

La casa que ambos lograron construir, se encuentra en disputa en los Tribunales de Justicia, donde a Rodríguez se le impuso una orden de alejamiento.

Temática. Foto: Pixino

"Si llueve hoy se me moja todo gracias a él, hasta sus hijos no tienen donde dormir", lamentó la mujer quien tiene cuatro años de haberse separado de Rodríguez.

El vecino de la mujer afectada se encuentra indignados por la acción de Rodríguez, mientras que los afectados dormirán esta noche a la intemperie.

En otro hecho.

Las autoridades de Honduras detuvieron a tres presuntos secuestradores que mantenían privado de la libertad a un funcionario de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel). Ellos exigían 500 mil lempiras, al rededor de 379,696 pesos.

Cae por confesión de su hijo. FOTO: Creative commonds

Las autoridades expresaron a los medios que “en una operación encubierta y tras varias investigaciones a través de medios técnicos-científicos, miembros de la Unidad Especial Tigres, agentes de servicios comunitarios y preventivos, Unidad Antisecuestros de la DPI, y DIPOL de la Policía Nacional, lograron en las últimas horas la liberación de un ciudadano."



Según La Prensa, los detenidos son acusados de mantener en privado de la libertad a Marcio Jesús Fúnez Miranda, de 51 años de edad, licenciado en Contaduría Pública y gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel, en Potrerillos, Cortés. El hombre fue secuestrado el pasado martes 29 de agosto en Potrerillos, Cortés, cuando se dirigía al sector de Río Lindo.

Comenzaron rápidamente las investigaciones permitiendo la localización del automóvil de Fúnez, un turismo marca Nissan con placas PDQ 9374, color gris metálico en el que se trasladaba al momento de ser interceptado.

Equipos de la Policía rescataron a Marcio Jesus Funez Miranda en Santa Barbara se detuvo a varias personas que lo tenían retenido. pic.twitter.com/kRXLK1NVAa — Monitor de Noticias (@mnoticiashn) 1 de septiembre de 2017

Oficiales detuvieron hace unos días a un menor de edad en un basurero, en San Nicolás. Él confesó que sus padres tenían un hombre en cautiverio al que le llevaban comida. Después de esta declaración, el equipo de reacción Tigres, DPI y Antisecuestros se movilizaron hacía el lugar señalado, una cueva en la zona montañosa de la comunidad de Macholoa, ahí estaba Fúnez Miranda.

Los detenidos, padres del menor, fueron identificados como Carlos Benítez Reyes (de 52 años) y Rosa Ángela Castellanos (de 36 años). Se continuarán las investigaciones del caso.

Se desata el crimen en Honduras, su tío la asesinó

Los pequeños ojitos de Ariadna Sucely Aguilar Alfaro, de 3 años, se cerraron para siempre, cuando un familiar con problemas mentales tapó la nariz y boca de la menor provocando la asfixia.

El periodista Arlinton Aguilar, jamás volverá a escuchar la risa y juegos de su princesa, pues a pesar de haber sido llevada a una clínica de El Progreso, no pudieron hacer nada por salvarla, ella ya no presentaba signos vitales.

Murió a manos de su tío. FOTO: Creative commonds

En el centro asistencial, los médicos solo pudieron observar que la menor tenía morada el área de la boca y nariz, pero no había golpes ni heridas en su cuerpo.

La desgracia ocurrió en uno de los cuartos de una vivienda ubicada en un lugar llamado Remolinos 2, del sector de Omonita, en San Manuel, Cortés, mientras estaba al cuidado de unos parientes.

Con información de La Prensa.