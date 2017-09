El "radar gay" que desarrolla La Universidad de Stanford

Estados Unidos.- Un estudio de la Universidad Stanford afirma que a través de software se puede conocer la orientación sexual de una persona. Con ayuda de un algoritmo informático, un programa de inteligencia artificial analiza los rasgos faciales de una persona y puede descubrir si es heterosexual, gay o lesbiana.

Muchos especialistas han acusado al software de ser una herramienta “peligrosa” y poco ética porque penetra la intimidad de las personas y puede poner en riesgo sus vidas, principalmente en los países en donde la homosexualidad se sigue considerando un delito.

Universidad Stanford. Foto: Pxhere

Según el artículo publicado en The Economist, para la investigación se usaron fotos de sitios web de citas de más de 14 mil estadounidenses. El programa fue capaz de determinar la orientación sexual de cada una de las fotos.



Cabe destacar que el estudio solo se aplico a fotografías de personas caucásicas, es decir, no incluyó a personas negras ni asiáticas. Tampoco a transgéneros, bisexuales o personas mayores.

Uno de los principales críticos de este programa ha sido Jim Halloran, director digital de La Alianza Gay y Lésbica contra la difamación (GLAAD, por sus siglas en inglés). De acuerdo con Halloran "la tecnología no puede identificar la orientación sexual de alguien. Lo que su tecnología puede reconocer es un patrón que encontró en un pequeño subconjunto de personas blancas homosexuales que parecen similares en una página web de citas”.

Temática de radar. Foto: Pixabay

Por ello, la GLAAD se puso en contacto con la Universidad de Stanford para hacerle ver los siguientes errores que, según ellos, tiene la investigación:

*El estudio no observó a ningún individuo no blanco.

*El estudio no verificó información importante como la edad y la orientación sexual, y tomó como verídica la que aparece en los perfiles de citas en línea.

*El estudio supuso que no había diferencia entre la orientación sexual y la actividad sexual, lo cual es incorrecto.

*El estudio supuso que había sólo dos orientaciones sexuales (gay y heterosexual) y no se dirige a individuos bisexuales.

Radar gay temática. Foto: Wikimedia Commons

Ante los cuestionamientos y las críticas, la Universidad de Stanford afirmó que someterá al programa ante un comité evaluador de ética para determinar si su funcionamiento es peligroso y si fue realizada corrctamente.

Para la GLAAD, "la libertad académica es un derecho de los profesionales de la investigación, pero la investigación puede poner en peligro la vida de las personas LGBTQ"

Por otra parte la comunidad LGBTTTI

La comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) entregó al Frente Ciudadano por México (FDA) un documento en el que pide respeto e inclusión en materia laboral y social.

A través de la organización Pro Diana AC, que encabeza Diana Sánchez Barrios, la comunidad solicitó que los partidos que integren el FDA firmen el Yogyakarta, instrumento que firmó México sobre derecho de poblaciones LGBTTTI.

Comunidad LGBTTTI pide inclusión en materia laboral y social

También garantizar la integración en cargos de elección popular a nivel federal, estatal y municipal, cubriendo porcentajes proporcional de ambos géneros según el principio de paridad sustantiva.

“La verdad es que vamos avanzando muy lentamente, se tiene una deuda histórica a esta población LGBTTTI, pero vamos avanzando, algo que se veía muy complicado ya se logró en al menos tres estados del país, algo tan fundamental como la identidad de género ", precisó Sánchez.

Foto: Xinhua

El documento fue entregado a la coordinadora estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Esthela Damián, para que sea entregado al Frente y se inicie con la discusión de temas en salud, educación, trabajo, derechos humanos, trato igualitario y plenos derechos políticos para la comunidad.

Con información de El Universal.