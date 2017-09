La insólita situación que pasó una mujer en su primer cita

Inglaterra.- Un momento bochornoso pasó una mujer en su primer cita con un chico que había contactado a través de la aplicación de Tinder.

Ambos habían acordado conocerse en persona y para ello habían decidido ir a cenar y pasar una noche inolvidable.

La chica vivió una penosa situación. Foto ilustrativa Creative Commons

Tras la agradable velada, y creyendo que todo iba a ser “miel sobre hojuelas” ambos acordaron ir a la casa de él, para pasar juntos el resto de la noche.

Beberse una botella de vino y disfrutar de un documental, sería el complemento perfecto para que las horas pasaran desapercibidas.

Estando en la vivienda de Liam Smith, sintió la necesidad de ir al baño, donde defecó. Asustada por el tamaño de sus heces, entró en pánico e intentó desaparecer el excremento.

La joven pensó que el retrete no desaparecería sus heces por lo que decidió arrojarlas por la ventana sin imaginar que la situación empeoraría. El excremento no cayó en el jardín como ella lo tenía contemplado si no que quedó atorado en la ventana.

Ante la penosa situación, la chica no tuvo otra opción y le contó a Liam lo que había ocurrido. El joven le propuso buscar un martillo para quebrar uno de los cristales y así sacar el excremento pero la joven prefirió subir a la ventana. Para su mala suerte, se quedó atrapada y Liam tuvo que pedir ayuda a los bomberos.

Cuando el Servicio de Bomberos y Rescate de Avon, llegó a la vivienda realizaron las maniobras necesarias para rescatar a la joven. Tuvieron que romper la ventana. Ella resultó ilesa.

Con el fin de recaudar fondos para reparar la ventana, Liam Smith, contó la anécdota en una página web de crowdfunding o financiamiento colectivo.

"Cambiar la ventana me costará más de 300 libras (US$390), una porción significativa de mi presupuesto mensual como estudiante de posgrado", explicó el joven después de contar lo ocurrido.

El objetivo de Liam era reunir 200 libras (más de US$260), pero con la generosidad de las personas logró recaudar más de 1.200 libras (más de US$1.560).

Con el dinero restante, la chica y el joven decidieron repartirlo en dos organizaciones benéficas.

