Estados Unidos.- La mujer con dolorosa piel de "escamas de pez" es entrenadora física en Virginia y su condición es genética. Ella sufrió el padecimiento durante la infancia y adolescencia y fue hasta los 18 años de edad que entendió el por qué su piel era gruesa y parecida a una escama.

Brittany Mickens tiene 31 años de edad y fue hasta en la universidad que visitó a un dermatólogo que le dio un diagnóstico adecuado, ictiosis; enfermedad que según la Academia Americana de Dermatología causa una piel extremadamente seca, grueda y escamosa, similar a escama de peces.

"Me diagnosticaron mal cuando era niña y me dijeron que tenía un eczema muy malo. Cuando nací dijeron que no viviría más de un año", dijo Brittany a MDW Features.

Según los expertos, los niños con este padecimiento lo heredan por el gen de uno o ambos padres.

Brittany agradece el amor propio que su madre le inculcó, informó Fox News.