La policía más sexy de Alemania ya tiene rival y es reina de belleza

Alemania.- Una policía alemana se ha llevado el premio a la reina de la belleza más importante del país y será la competencia a una compañera oficial apodada la policía más sexy de Alemania.

Nadine Berneis fue coronada Miss Alemania el domingo por la noche después de vencer a 9.500 competidoras, y ahora se tomará un año libre para disfrutar de su nuevo estatus de celebridad.

Se produce pocas semanas después de que la oficial más bella de Alemania, Adrienne Koleszar, de 34 años, se diera a conocer entre cientos de internautas.

Koleszar viajó por el mundo durante su año sabático, visitando Miami, Nueva York, Dubai, Ámsterdam y Ciudad del Cabo, habiendo acumulado 600,000 visitantes en Instagram.

Pero después de acordar reducir el uso de las redes sociales por parte de los jefes a cambio de recuperar su trabajo, corre el riesgo de ser reemplazada en el centro de atención nacional por Berneis.

La joven de 28 años, conocida por su distintivo espacio para los dientes, se encontró en la final después de haber obtenido el trofeo regional para Baden-Württemberg, donde trabaja. Pero en otro giro, ella es originaria de Dresde, la misma ciudad que Koleszar.

Berneis explicó durante la competencia cómo abandonó su hogar a los 18 años y se mudó a Baden-Württemberg para trabajar, donde luchó con el dialecto regional.

Ella le contó a los jueces cómo la experiencia la convirtió en la mujer que es hoy, y dijo: 'Recomendaría a todos que lo hagan; salir de casa a una edad temprana para desarrollar la independencia sin los padres '.

"He sido oficial de policía durante 10 años y nunca me he arrepentido de haber elegido este camino", dijo Berneis. Pero su vida ahora cambiará dramáticamente, gracias a un año de viaje que forma parte de su premio, junto con un automóvil y ropa.

Berneis, quien es fanática del entrenamiento de resistencia y el ciclismo, dijo que solicitará un año de licencia para disfrutar de su fama. Mientras tanto, Koleszar está de vuelta en las calles después de pasar seis meses viajando por todo el mundo.

Ella dijo que cualquier oficial de policía podría haber solicitado el período sabático de seis meses, diciendo que no se le había dado un tratamiento especial.

El oficial de policía dijo que las mujeres jóvenes y las niñas de vez en cuando le pedían una selfie con ella mientras estaba de servicio. "Nunca me han tratado sin respeto porque soy la Adrienne que puedes ver en Internet", dijo.