Lo más tierno: niña llora por su calvicie y papá se rapa

Estados Unidos. -Quisiera estar siempre cerca de mi hija cuando me necesite y hacerla sonreír toda la vida. Es el pensamiento de un amoroso padre cuando se enteró que su pequeña hija Riley, que sufre alopecia, no se sentía bonita y se lamentaba por esta situación; que sin pensarlo Dave tomó la decisión de raparse el cabello.

El amoroso padre se solidarizó con su hija y le pidió que lo ayudará a raparse, situación que la niña aceptó el bello gesto de su progenitor.

Esta historia se hizo viral en las redes sociales después de que la orgullosa mamá publicó en Facebook un video en donde el papá logra hacer sonreir a su hija que estaba triste por su calvicie.

La respuesta fue inmediata de Chelsea a la niña: "por supuesto que sí...¡siempre tienes que amar a ti mismo!", ¿Te amas a ti mismo?". La pequeña Riley respondió "no".

Lo anterior la dejó sorprendida y siguió escuchando las palabras de la niña: "no me quiero a mí mismo porque no tengo pelo".