Los gemelos que gastaron miles para ser igual a Brad Pitt

No cabe duda que muchos hacen lo imposible para ser idéntico a su artista favorito tal es el caso de los gemelos Matt y Mike Schlepp de Arizona.

Los jóvenes gastaron unos USD 20, 215 en cirugías estéticas para parecerse a su ídolo, el actor Brad Pitt, además son aspirantes a actores y es que cuando tenían 21 años estaban desesperados por tener las facciones del astro de Hollywood.



Para lograr el sueño y modificar su apariencia los gemelos soportan meses de agonía por los dolorosos procedimientos.

Mike se sometió a una operación de nariz, se puso implantes en la mejilla, mandíbula y barbilla, mientras que su hermano se realizó otro procedimiento una rinoplastia y a un implante de mentón.



Incluso salieron en el famoso programa de televisión "I want a Famous Face" de MTV donde presentaron su caso.



"Valió la pena. Lo haría diez veces más. Definitivamente me ha ayudado a tener más chicas", reveló Matt a el tabloide Daily Mail.



"Tuve un cambio tan dramático que las novias a las que no había visto por un tiempo no podían creerlo y decían que querían llorar. Si eso no te hace sentir bien, entonces ¿qué?", expreso el gemelo Matt.