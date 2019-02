Mujer dice no tener novio porque es adicta a juguetes sexuales

Reino Unido- Una mujer de 28 años de edad confesó que no ha encontrado una pareja porque es adicta a los juguetes sexuales desde que era apenas una adolescente, y asegura que su afición no es del agrado de muchos hombres, por lo que quizá esa sea la razón por la que no ha conocido el verdadero amor.

Elysa Downings contó que se ha gastado unos $4,000 en diversos aparatos de distintas formas, colores y funcionamientos para lograr placer sexual y que usa sus artefactos hasta 10 veces al día, según aseguró en entrevista con el diario The Mirror.

La joven asegura que aunque aún no encuentra novio por su adicción a los juguetes sexuales, sabe que su "hombre perfecto está en alguna parte", pero por ahora "es feliz sin uno".

"Ellos tienen que aceptar que cualquier cosa con baterías siempre hará el trabajo más rápido y más eficiente", dijo la joven a la publicación inglesa. Además, narró que alguna vez uno de sus novios tiró sus juguetes sexuales por la ventana al saber que los usaba cuando él no estaba.

Elysa, quien es madre de un niño de 6 años, indicó que su gusto excesivo por los vibradores comenzó cuando apenas tenía 13 años. Explicó que su adicción comenzó en la adolescencia cuando encontró esto como una forma de escape para evadir la difícil realidad de su hogar y su familia.

La mujer admitió que ha conocido a hombres que les parece atractiva su afición, pero a la mayoría les parece desagradable.

Mencionó que cuando viaja se lleva algunos artefactos de su colección y cuando pasa días enteros fuera de casa lo primero que hace al llegar es usar sus juguetes que además le alivian su estrés.