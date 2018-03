Hombre despierta en plena cirugía y relata su horrorosa visión

Gran Bretaña. Un joven paciente británico pasó momentos de angustia al desperar en plena cirugía y sin poder comunicarlo a los médicos que lo operaban.

Fenn Settle, de 25 años, despertó en medio de una intervención quirúrgica en su abdomen y sintió todo el dolor sin poder decir nada a los cirujanos. El paciente había llegado al hospital con una ruptura del apéndice, pero además comentó, que se sentía como si se estuviera "ahogando hasta la muerte con la tapa de una botella", debido a un tubo de aire insertado en su garganta.

De acuerdo a el periódico Metro, el paciente trató de parpadear y mover sus extremidades en un intento de llamar la atención de los médicos, sin embargo todos los intentos fueron nulos puesto que sus extremidades no lo obedecían.

Fenn Settle comenta que el peor horror le provenía de la sensación de tener una tapa de botella en la garganta.

"Traté de escupirla, pero no pude y me sentí como si me estuviera ahogando hasta la muerte; Todo pa´so por mi mente: ¿volveré con mi familia?", relató a los medios.