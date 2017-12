Pasajero de JetBlue muerde a personas durante vuelo

Las Vegas, Nevada - La policía dijo que un pasajero de la aerolínea que fue trasladado de un vuelo de Los Ángeles a Nueva York por causar un disturbio que provocó una desviación a Las Vegas el fin de semana pasado no fue acusado de ningún delito.

Una declaración de JetBlue no describe la perturbación, Sin embargo, los pasajeros que compartieron video de un teléfono celular con KCBS-TV en Los Ángeles dijeron que el hombre golpeó y mordió a otros pasajeros la noche del domingo en el vuelo 1224 hasta que fue retenido.

El oficial de policía de Las Vegas, Larry Hadfield, dijo el miércoles que el hombre fue recibido por oficiales después del aterrizaje no programado en el Aeropuerto Internacional McCarran, pero no se tomó ningún informe policial y no se realizó ningún arresto.

JetBlue dice que los pasajeros se quedaron en el avión y terminó el viaje al aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York.

Otras noticias:

Niña pateó un asiento y aerolínea expulsó a familia del vuelo

Foto: Youtube

Estados Unidos.- Por patear una niña el asiento de un pasajero, la aerolínea JetBlue expulsó a una familia completa de un vuelo providente de Ft. Lauderdale a Nueva York, luego de que el viajero se quejara de que la menor lo molestaba con golpes frecuentes durante el abordaje del avión.

Un video publicado en YouTube muestra el momento en que un empleado de la aerolínea les pide descender a Tamir Raanan, su esposa Mandy Ifrah y sus tres hijos para hablar fuera del avión.

En el video se escucha cuando Ifrah le dice al empleado de JetBlue, "¿Sucedió algo? ¿Sucedió algo físico? Honestamente esto es ridículo".

La discusión sigue con el empleado diciendo, “Entonces, si vienen conmigo podemos hablar”.

Ifrah responde, “Yo no me voy a salir del avión. Tengo tres niños. Donde quieres que vaya”?

Foto: Youtube

Un día después, un vocero de JetBlue les comunicó que tenían prohibido volar hasta que terminara la investigación al respecto. Su equipaje llegó a Nueva York una semana más tarde.

La denuncia por parte de la familia se hizo viral en redes sociales.

