Peruanos se casan con árboles para evitar que los talen

Lima, Perú.- Miembros del colectivo "No a la destrucción de Lima" protestaron casándose con árboles a fin de evitar que los talen.

Lima es una de las ciudades latinoamericanas que tienen menos áreas verdes por habitante. Por ello, los manifestantes buscan evitar que realicen la ampliación de una importante avenida en la ciudad, para lo cual debían derribar algunos árboles.

"Lo que nosotros acabamos de hacer es un matrimonio masivo de personas que se han casado con estos árboles [...] para protestar y decir: 'no quiero más cemento aquí', señaló Richard Torres, el organizador de esta protesta.

Foto tomada de video.

Una de las participantes afirmó que la razón por la que se encontraban en el lugar era evitar que la municipalidad destruyera 2 mil 500 metros cuadrados de área verde y más de 100 árboles que para construir un tercer carril de la avenida

"Con el poder que la Madre Tierra me otorga y el ser superior, los declaro compañeros, esposos para siempre. Y lo que el Ser Superior, El Universo y la Tierra han unido, que no lo separe el hombre. Que no lo tale el hombre", declaró Torres durante la ceremonia.

Foto tomada de video.

Si quieres ver el video haz click aquí.

Con información de La Nación.