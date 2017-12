Pide justicia: su novia le corta el miembro

República Dominicana.- Una escalofriante escena se suscitó en un motel de Puerto Plata, República Dominicana, cuando una mujer le corto el miembro a su pareja, Samuel Ventura.

Ventura, de 44 años, señalo que Diaz, su pareja, lo maltrataba y al momento de estar en el motel Cabañas Turísticas Sensación, supuestamente la mujer lo drogo con una sustancia para dormir y le cerceno el miembro.

Al momento de ser detenida, la mujer acuso a Ventura de haberla amenazado de muerte y ser él quien agredía a la mujer.

Hasta el momento el hombre se mantiene hospitalizado en una clínica privada, donde se recupera de la operación a la que fue sometido de reconstrucción de miembro.

Desde su cama en el hospital, Ventura pidió justicia señalando que era la mujer quien lo agredía y él no se defendía por miedo a ser encarcelado.

“Esa señora fue a la Policía a ponerme querella a mí de que yo la maltrataba, pero eso es mentira. Yo a esa señora nunca le puse el dedo encima. Sin embargo, ella me agredía a mí y yo por no caer preso, mejor no le daba”, argumentó el dominicano a Telenoticias RD.

Este miércoles, la jueza de la Oficina de Servicios de Atención Permanente María Emelinda Esteves, impuso un año de prisión preventiva contra Díaz, señala lo publicado en el medio El Diario.

“El Ministerio Público repudia toda violencia entre las parejas por lo que le garantizamos a la ciudadanía y la víctima que haremos todo lo posible por lograr una condena ejemplar en juicio”, menciona el fiscal titular de Puerto Plata Osvaldo Bonilla.

EN OTRO HECHO

Por venganza, mujer le mutila el miembro a su esposo

El supuesto abuso constante de su pareja, orilló a una mujer a realizar una escalofriante acción: mutilar el pene de su esposo.

Según información de Telemundo, después de cortarle el miembro a su cónyugue en un motel de República Dominicana, el hombre, identificado como Samuel , de 42 años, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital.

Foto temática

Según Johanny, la supuesta agresora, el acto lo cometió por supuestos previos abusos y amenazas de muerte que Samuel le hacía. La mujer fue detenida.

“No me arrepiento porque me amenazó muchísimas veces con matarme”, fueron las palabras dichas por Díaz al momento de su detención.

El médico que le practicó el reconstrucción del miembro dijo que espera que Ventura García podría recuperarse en alrededor de dos meses aunque por el momento su pronóstico es reservado por la lesión.

OTRO HECHO SIMILAR

Mujer le corta con una tijera el miembro a su amante

Provincia de Córdova.- En un momento de ira, una mujer decidió marcarle la vida cortarle el miembro viril a su amante.

El lamentable hecho ocurrió el pasado domingo cuando el hombre de 40 años, se encontraba con la joven mujer de 26 años, en un departamento de la calle Chacabuco al 500 del barrio Nueva Córdoba. La agresora sin mediar palabra le cortó el pene con una tijera de podar.

La mujer le cortó el pene a su amante.Foto ilustrativa PxHere

Luego del percance, la víctima fue trasladada de emergencia a un hospital, en donde permanece internado para su recuperación.

La policía indicó que el hombre sufrió una herida cortante en el pene y los testículos.

La agresora fue identificada como Brenda ya fue detenida. En su declaración, Brenda indicó que si le había cortado el pene a su amante, por lo que se abrió una investigación, citó la Crónica.com.ar

Foto ilustrativa PxHere

Le pide permiso para tener sexo con otra y causa polémica

Tengo sesenta y tantos años y he estado felizmente casado por décadas. Siempre he sido una persona muy sexual y me considero saludable y normal, aunque ya voy de salida. Hace algunos años, mi esposa tuvo problemas de salud y me dijo que ya no está interesada en el sexo en ninguna de sus manifestaciones. Yo sigo adorándola, pero la falta de intimidad sexual me parece tremendamente difícil. Le pedí permiso para buscar una relación sexual saludable, pero no competitiva, con alguien más. Tengo muchas consideraciones éticas sobre esa decisión, pero me gustaría analizar una.

En mi descripción en una página web de citas, expliqué la situación con algunos detalles, ya que no quería engañar a nadie. Mi perfil produjo un gran rechazo, fuertes críticas, condenas y acusaciones. Esta calumnia parecía tener dos vertientes: yo era un “viejo cochino” y además estaba “engañando” a mi esposa —incluso con su permiso— y debería recibir un castigo. Me pareció que ambas respuestas eran inmorales e injustas.

Mi situación no es extraordinaria. Sin embargo, parece que no hay una vía para abordar los retos de la vejez y la rigidez bíblica de una sociedad que gasta millones en juventud y erotismo pero nada en pensar. ¿Qué debería hacer?

El adulto indicó que su esposa ya no quería tener sexo.Foto ilustrativa Pixabay

En circunstancias normales, los votos matrimoniales no deberían estar sujetos a renegociación. Sin embargo, has interpretado la declaración de tu esposa como un momento que marca una desviación de las circunstancias normales. ¿Ahora qué? El sexo requiere del consentimiento de todas las partes involucradas y el consentimiento real descarta que haya malinterpretaciones significativas. Así que tendrás que encontrar a una pareja que acepte tu situación.

Esto, como te has dado cuenta, puede ser difícil. Una muestra son las reacciones de las mujeres en la página de citas, la mayoría de las cuales quieren tener al menos la posibilidad de una relación romántica (tú afirmas tener el permiso de tu esposa; tal vez algunas mujeres se preguntaron si ella sentía que tenía otra opción. Sin embargo, parece ser que tú has decidido que su consentimiento era sincero y que lo había dado libremente).

El hombre recibió miles de comentarios negativos tras su publicación.PxHere

Así que tienes que lidiar con los comentarios desagradables en la página de citas y esperar a ver si cambia tu suerte. O bien, puedes encontrar un sitio para personas que estén en relaciones abiertas. De cualquier modo, me preocupa un poco.

El deseo sexual puede confundir al cerebro; incluso si tu esposa acepta de manera honesta la apertura de su relación, en realidad no sabes adónde te pueda llevar salir con alguien más. Este podría ser un debate para el pecado de Onán, en el que solo hay una persona de la cual puedes enamorarte, y esa persona eres tú.

Tal vez te interese: