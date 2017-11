Polémica por estatua con doble sentido de santo y un niño

Una estatua colocada en la escuela católica británica Priory School será rediseñada luego de que la imagen de la estructura se viralizó en las redes.

La polémica se generó porque los usuarios consideraron que la figura del santo ofrece pan de forma "sugestiva" a un niño.

"Los planes para la estatua fueron vistos y aprobados por el equipo ejecutivo en mayo, pero al llegar la estatua tridimensional fue considerada por el ejecutivo como potencialmente sugestiva", dijo el director Simon Cobiac en un comunicado.

"Como consecuencia, la estatua fue cubierta inmediatamente y un escultor local ha sido comisionado para rediseñarla", agregó. De acuerdo al medio Crónica, las fotos se hicieron virales.

Y al parecer no fueron las únicas imágenes polémicas relacionadas con santos o religión, ya que algunos usuarios respondieron el post en Twitter del sujeto que publicó las fotos, con más fotos "doble sentido"

Otra polémica con un éxito musical

“Me gustan los más grandes que no me quepan en la boca"

Gran polémica ha generado la letra de la nueva canción “Mayores”, interpretada por la artista Becky G y el rapero Bad Bunny.

El hit reggaetonero ha sido difundido tanto en los medios como en las redes sociales, situación que ha molestados a los usuarios, pues aseguran que la letra de esta canción promueve a que más jóvenes se relacionen con personas mayores que ellas.

“A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca”, mientras que el rapero Bad Bunny corea: “conmigo no hacen falta los juguetes, yo todavía nuevo de paquete, pero si te gusta abusar con otro vete”, es parte de la letra de la canción.

En tan solo unas horas, “Mayores” se ha convertido en el hit del momento, pues la melodía esta hasta en la sopa. La mayoría de los seguidores son menores que no dudan en corear este éxito musical.

Pese a la molestia de usuarios, la famosa canción ha generando un gran impacto en los jóvenes.

Hace unos días, los intérpretes de “Mayores” fueron invitados a diversos programas como “Operación Triunfo o Viva la vida” en donde se les pidió a los cantantes modificar la letra del éxito musical, esto generó cientos de protestas entre los jóvenes que ya habían ensayando la letra para cantarla a los cuatro vientos.

Tras el rotundo éxito que ha tenido “Mayores”, hoy, hasta pequeñas de ocho años en adelante corean la canción.

Hace unos días circuló en las redes sociales un video de una fiesta, en una escuela, en donde se observa a un grupo de niñas cantar con emoción“Mayores”.

Esto ha generado una gran polémica entre los usuarios de las redes.Se desconoce en que parte del mundo fue tomado el video.

