Policía despoja de su ganancia a vendedor de hot dogs

Estados Unidos.- Un agente de la policía de la Universidad de Berkeley, en California, humillo a un vendedor de hot dogs, luego de que lo despojó del dinero que tenía en su cartera por no portar un permiso para poder vender.

Luego de concluir un partido de futbol americano en dicha universidad, Martín Flores logró captar en video como el agente se acercó al vendedor para encararlo, revisar su billetera e imponer una multa.

Foto: Captura de video YouTube

En la grabación se escucha claramente cómo es que el vendedor de hot dogs pide ayuda para que el oficial no lo despoje de su dinero, "Me va quitar mi dinero, dígale", mientras que Flores discute con el policía sobre los motivos por los que sancionara al comerciante, pero no encarar a personas que metros más adelante se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la calle.

El cuerpo de policía de la institución informó que los oficiales tienen autorización de confiscar dinero en efectivo, para usarlo como evidencia.

Los medios locales informan que, son varios los vendedores ambulantes que laboran en la zona, sin embargo, sólo el caso de Juan, el vendedor de hot dogs fue consignado.

El video original del incidente sumó más de 11 millones de reproducciones en Facebook en apenas unas horas.

Al considerar que el oficial actuó con ciertos tintes de discriminación, Flores abrió una página de fondeo en favor de Juan y otros vendedores de comida que han estado involucrados en casos similares. Hasta el momento, el fondeo voluntario suma más de 40 mil dólares.

En otro caso en Estados Unidos

Por medio de las redes sociales esta circulando un video que protagoniza una mujer que fue detenida por agentes policíacos de Lufkin, Texas, quien al ser detenida logra huir sin problemas a bordo de la patrulla.

El Departamento de Policía de Lufkin, fueron los encargados de difundir mencionado video, por la astusia de la mujer detenida.

Momento en que la delincuente fue detenida. Foto: Captura video

La mujer fue identificada como Toscha de 33 años de edad, quien protagoniza el insólito escape a bordo de la patrulla, quien tras ser detenida, esposada y sentada en la unidad custodiada, la mujer lograr huir generando una persecución.

Toscha había sido arrestada luego de que fuera acusada de robar en una tienda de la localidad.

Al sentarla en la parte trasera de la unidad policíaca, los agentes revisaron sus bolsos y la mujer en el interior de la unidad comenzaba a realizar maniobras para liberarse de las esposas.

Foto: Police Lufkin

La patrulla donde estaba la mujer detenida, contaba con cámaras de videovigilancia al interior, y en él se logra observar que la mujer primero consigue desprender su cinturón y así liberar sus manos y muñecas.

Con información de Now This.