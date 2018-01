Posó como una diosa, pero esta chica no es lo que parece

Las imágenes de una chica en un bikini muy sexy se han convertido en virales, pero no porque ser muy atractiva, si no porque junto con ellas se han compartido algunas otras fotografías en las que la joven no posa y la realidad se ve muy distinta.

En la red social de Facebook, la página “Infinite Secrets” dio a conocer las imágenes en la que la chica se observa sonriente, hermosa y posando con una silueta perfecta. Junto a esta fotografía se subieron otras dos en las que la joven se encuentra despistada y se aprecia totalmente distinta, más morena, su rostro muy distinto y al parecer sin esa silueta envidiable de la primera fotografía.

Posó como una diosa

Estas imágenes desataron una guerra de comentarios entre los que señalan que se trata de un muy buen uso del Photoshop hasta los que aseguran que no se trata de la misma mujer, sólo que porta el mismo bikini. Incluso, algunas jóvenes se sintieron ofendidas tras los señalamientos de que con filtro o algún arreglito ya no son ellas mismas. Juzgue usted mismo.

Para algunos es sólo un "engaño"

Por una infidelidad, sexy chica decide vender su virginidad

Bailey Gibson, una excolegiala de un convento cristiano, se siente libre y desea vender su castidad y tener relaciones sexuales por primera vez con la persona que más ofrezca por ello.

A sus 23 años de edad ha tomado esta determinación y para lograr su objetivo, se subasta en un famoso burdel, Moonlite Bunny Ranch en Nevada.

Creció con valores religiosos. Foto: bunnyranch.com

Gibson fue durante toda su vida “una chica buena”, creció en un internado cristiano.

La joven habló para The Sun: “Fui adoptada cuando tenía un año y crecí con valores cristianos muy fuertes ya que mi padre adoptivo era parte importante en nuestra iglesia local.”

"Fuí a una academia cristiana estricta y no tuve absolutamente ningún contacto con los niños todo el tiempo que estuve allí.”

Al salir del internado, tuvo oportunidad de conocer a su abuela biológica y comenzó a vivir con ella en Wisconsin, donde tuvo a su primer pareja.

Por una infidelidad, sexy chica decide vender su virginidad. Foto: bunnyranch.com

"Aprendí que el amor puede ser engañoso cuando descubrí que se acostó con su ex en el Día de San Valentín".

Esta cruel desilusión fue la que causó que Gibson tuviera la idea de vender aquello que tan celosamente guardaba, su virginidad, así fue como llegó al burdel de Bunny Ranch, Dennis Hof. Hof, el propietario, ha sido anfitrión de muchas subastas de este tipo; algunas con ofertas en millones de dólares.