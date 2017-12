Resurge el juego de pinball con renovada popularidad

ELK GROVE VILLAGE, Illinois, EE.UU. (AP) — El pinball está resurgiendo gracias a un creciente número de aficionados al juego.

El interés en el juego de maquinitas de mesa, en que una bola pequeña es guiada, mediante palancas y a través de obstáculos hasta su hoyo final ha crecido en los últimos años, según la Asociación Internacional de Pinball (conocida como International Flipper Pinball Association o IFPA).

Hubo 500 participantes en 50 competencias en todo el mundo en el 2006 mientras que en el 2017 son 4.500 las competencias y más de 55.000 los jugadores, según IFPA.

“El pinball no va a desaparecer”, dice Zach Sharpe, aficionado a la disciplina y además vocero del principal fabricante de máquinas de pinball, Stern Pinball, Inc. en Elk Grove Village, un suburbio de Chicago. “Es algo que no se puede imitar y por eso creo que no ha desaparecido”.