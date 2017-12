Sacerdote aplica insólito método para acabar con el pecado

Guamúchil; Sinaloa.- En una iglesia católica de la ciudad, un sacerdote aplicó una peculiar forma de purificar a los fieles que arribaron a su recinto, rompiendo con todos los protocolos religiosos, el lanzamiento del agua vendita fue arrojado a jicarazos.

Según el portal El Gráfico, el párroco no utilizó calderillo y el hisopo con el que normalmente los sacerdotes realizan este ritual, ante la multitud que acudió a escuchar el acto religioso decidió tomar con mucha naturalidad una cubeta y una jícara para lanzar el agua bendita a los feligreses.

Este suceso pocas veces visto en este tipo de recintos, causó el asombro de los asistentes, uno de ellos decidió grabar el gracioso momento que hizo correr a varios de los presentes, otros decidieron aguantar los chorros de agua bendita con sus manos extendidas en señal de aceptación.

Al terminar con el ritual se escucha que a una sola voz gritan a los feligreses que les arroje más agua bendita, a lo que el padre responde, "no ya no, porque se me enferman".

Aquí te dejamos el video que fue difundido en redes sociales en donde se observa al padre de Guamúchil, Sinaloa terminar de una manera rápida con el pecado de sus feligreses.

