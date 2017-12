Se sorprenden al ver la gran propina que dejó un cliente

Bellevue, Washington.- Un hombre que es cliente habitual de un restaurante en Bellevue sorprendió a los trabajadores con el regalo de navidad que dejó para ellos.

Este sábado después de ser atendido y a punto de retirarse, el cliente dejó una propina de 3000 dolares.

Los empleados comentaron que es un cliente habitual durante los fines de semana, dijeron que era un hombre discreto y amistoso que siempre se sienta en la misma mesa y pide el mismo desayuno, comunicaron para Kig5News.

Este sábado, como todos los anteriores ordenó su desayuno y después dejó la propina en una cuenta de 39.60 dolares.

Cuando tomaron el recibo, pensaron que era un error hasta que se dieron cuenta que en la parte de atrás de la nota vieron una nota escrita.

"¡Ustedes hacen un gran trabajo! Cuando tenía 7 años, lavaba los platos y mi madre cocinaba en un restaurante como este. Éramos muy pobres y no teníamos dinero para Navidad. Afortunadamente, esto ayudará a que todos tengan una mejor Navidad."

Además añadió su numero de teléfono en caso de que sucediera algún inconveniente con cargar la propina.

Dwayne Clark, presidente de Aegis Living y cliente del restaurante The Brief Encounter Café no quiso aparecer ante las cámaras.

Aseguró que la nota escrita era real y esperaba que todos se inspiraran para ayudar.

Con información de: telemundo