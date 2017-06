Su novio la dejó plantada en el altar y aún así lo celebró

El día más importante de muchas mujeres, es sin duda el día de su boda, el que esperan con mucho iusión, llegar al altar con un hermoso vestido para encontrarse con el amor de su vida, sin embargo este sueño no fue posible para Nadia Murineddu, a quien a última hora su prometido le dijo que no podía casarse con ella.

La novia que recibió una de las peores noticias esperables en esa fecha tan importante es Nadia Murineddu, de 39 años. Nadia conoció a Giovanni Delegu hace siete meses a través de Facebook y se enamoraron enseguida, a pesar de los 15 años de diferencia en su edad.

Durante el corto noviazgo todo parecía ir bien, aunque los padres del joven no estaban muy entusiasmados cuando él anunció que se casarían.

La mujer, empleada en un centro comercial, arregló la fecha de la boda y se comprometió a la realización del curso prematrimonial con don Luca, su párroco de Sorso, un pueblo de 15.000 habitantes en Cerdeña, Italia.

Para los festejos, eligieron un buen banquete, música, bebidas y sobre todo su vestido. Sin embargo, el sábado pasado estaba todo dispuesto para el casamiento. A las 11:00 horas el novio no aparecía, por lo que la novia lo llamó -sin éxito- en reiteradas ocasiones.

Luego de una hora de incertidumbre, Giovanni respondió a los llamados de su prometida y se limitó a decirle:

Para Nadia, fue una de las experiencias más dolorosas de su vida, cayó en una terrible depresión y desilusión por la cancelación de su boda. Pero afortunadamente su familia estuvo con ella para apoyarla, y la convencieron de que de igual forma continuara con la fiesta porque ya tenían todo pagado.

Al final, la novia abandonada accedió al pedido y se sumó al banquete de boda, que se realizó sin música ni fotos pero si hubo brindis y torta.

"Debía ser una fiesta. El día más hermoso de mi vida, pero no quise que fuera el más horrible. Así que pensé lo mismo que mi padre. Y me dije: ´En el fondo, no se murió nadie, la vida continúa", relató la mujer.