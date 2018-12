Su padre lo "abandonó", 57 años después lo halla en el sótano

Nueva York.- Michael creció con la idea de que su padre lo había abandonado, sin embargo, tras 57 años descubrió la verdad: su padre estaba todos estos años junto con él, enterrado en el sótano de su casa.

De acuerdo con New York Post, el descubrimiento ocurrió el pasado 30 de octubre en Lake Grove, en Long Island. Michael y sus hermanos estaban inquietos por saber el paradero de su padre, por lo que tuvieron que recurrir con un clarividente para que les dijera dónde estaba su padre, y dicha opción fue atinada, pues esta persona por fin les dijo dónde se encontraba.

Michael compró la casa de su madre antes que que ella murió en 1998, y fue hasta el 2015 cuando el clarividente entró al sótano de la vivienda y ahí encontró lo que tanto estaban buscando Michael y sus hermanos.

Fue al lugar exacto (el clarividente) y dijo: ‘La energía está aquí’, relató el hombre al New York Post en noviembre.

Tras el descubrimiento, funcionarios del condado de Suffolk que el cuerpo sí pertenecpia a George Carroll, al papá de Michael.

Imagen ilustrativa/Pixabay

Tengo un sótano en mal estado. Pero estoy realmente contento de haber encontrado lo que encontramos. Pone a mi familia en paz.

Sin duda fue un alivio por parte de los familiares, pero por otro, esto se trataba de un caso de homicidio, pues de acuerdo con el médico forense, el hombre presentaba traumatismo contundente en la cabeza por lo que la desapariciónn de un padre se ha convertido en la investigación de un homicidio.

En 1961, el veterano de la Guerra de Corea, George vivía en una pequeña casa de campo ubicada en Olive Street con su esposa, Dorothy y cuatro hijos: Patricia, 9, Jean, 7, Steven, 5 y Michael, 8 meses. De repente el hombre desapareció y Dorothy solo dijo que salió un día y ya nunca regresó.

“En realidad no se habló mucho, pero como adultos, sentimos curiosidad por saber dónde podría estar”, dijo el hermano mayor de Michael, Steven, a NBC 4 de Nueva York en noviembre. “Siempre me dijeron: ‘No preguntes'”, le dijo Michael al New York Post. “Así que dejé de preguntar”.

Tras la “desaparición”, muchos especularon que George se había escapado para regresar a Corea, incluso dijeron que había sido asesinado y enterrado en el sótano. En aquella época dicha área estaba en coonstrucción.

Michael contó para New York Post que poco después de que su padre falleció, otro hombre se mudó a la casa, después se casó con su madre y tuvieron un hijo juntos, sin embargo el matrimonio no duró.

Michael finalmente compró la casa de su infancia y realizó adiciones a la casa de campo original. Al vivir en la casa donde creció, el hombre recordó los viejos rumores sobre lo que podría haber debajo del sótano, así que llamó a un psíquico y a un equipo de investigadores paranormales y hace tres años comenzó a cavar.

Así que fue el 30 de octubre cuando uno de sus hijos que se encontraba cavando entró a una agujero donde se encontró con los restos humanos. “Me sentí en paz total. Sentí una reivindicación para mi papá. Sentí que estaba bailando en el cielo”, dijo al medio.

Al día siguiente, después de informar a su familia, Michael informó el hallazgo a las autoridades justo el día Halloween.

Michael señaló que le gustaría enterrar a su padre en un cementerio con todos los honores que merece un veterano de guerra. Por lo pronto las autoridades siguen investigando el homicidio.